Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru

Kentlerde insan ve etraf sıhhatine ziyan veren pestisitler ve biyosidal ürünlerin* kullanımını azaltarak alternatif uygulamaların mahallî idarelerde yaygınlaşmasını hedefleyen Buğday Derneği, Zehirsiz Kentlere Yanlışsız projesi kapsamında mahallî idarelerin bahse ait aktüel durumunu saptayabilmek hedefiyle, belediyelere Durum Tahlil Anketi’ne iştirak daveti yapıyor.

Buğday Ekolojik Ömrü Destekleme Derneği, ziraî üretimde kullanılan pestisitlerin zararlarına dikkat çeken Zehirsiz Sofralar projesinin akabinde, kentlerdeki park ve bahçeler, yeşil alanlar, okullar, spor alanları üzere ortak alanlarda, doğayı ve insan sıhhatini tehdit eden biyosidal eserlerin kullanımının azaltılması maksadıyla Zehirsiz Kentlere Hakikat projesine başladı.

AB Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında, Avrupa Pestisit Aksiyon Ağı (PAN Europe) paydaşlığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Hareket Ağı (ZSPEA) takviyesi ile Nisan 2021’de başlanan Zehirsiz Kentlere Yanlışsız projesiyle, mahallî idarelerce kentlerde kullanılan biyosidal eserlerin zararlarına dikkat çekmek ve bunun yerini alternatif tabiat dostu formüllerin alması için muhatapların mevzuyla ilgili sorumluluk üstlenmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

Biyosidal kullanımı toplum sıhhatini tehdit ediyor

Pestisitler ve biyosidal eserlerde kullanılan kimyasallar, hormon sistemini ve hudut sistemini olumsuz istikamette etkiliyor; cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalma üzere üreme sistemi meselelerine ve prostat, pankreas, akciğer üzere kanser cinslerine sebep oluyor. Bilhassa bebekler ve çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor.

Durum Tahlil Anketi’ne iştirak için son tarih 30 Haziran

Belediyeler tarafından kentlerde ve kamusal yerlerde; kemirgenler, haşereler, nematodlar, sinekler, böcekler, ziyanlı ve yabancı otlar vb.leri ile uğraş için kullanılan zehirli biyosidal eserlerin yerini tabiat dostu yolların almasını hedefleyen proje kapsamında, belediyelerin uygulama ve yönelimlerinin tespiti için iştiraklerini hedefleyen Durum Tahlil Anketi erişimeaçıldı.

Biyosidal İş Sıhhati ve Güvenliği Derneği’nden (BİYOSİDER) bilim insanları ve uzmanlarla birlikte hazırlanan Durum Tahlili Anketi ile mahallî idarelerdeki aktüel durumu belirlemenin yanı sıra, hayata geçirilen yeterli uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve gelecekte yapılacak akademik çalışmalara ışık tutulması hedefleniyor.

Durum Tahlili Anketi sonuçlarına nazaran seçilecek belediye temsilcileri ile AB ülkelerinde yeterli örnekler ortaya koyan lokal idarelere ziyaretler düzenlenmesi, lokal idarelere yönelik bir rehber ve vatandaşlara yönelik bir kitapçık hazırlanması planlanıyor. Ayrıyeten hazırlanan web sitesi ve toplumsal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini çekerek projeye iştirakinin sağlanması amaçlanıyor.

Sağlıklı ve yaşanabilir kentler için harekete geçen Zehirsiz Kentlere Hakikat projesi ile lokal idareler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, vatandaşlar ve özel bölümün işbirliğinde tahlile yönelik somut adımlar atılması hedefleniyor. Belediyelerin sürece iştirakine yönelik hazırlanan Durum Tahlil Anketi, 30 Haziran’a kadar erişime açık olacak.

*Biyosidal eserler, içerdikleri etkin unsur ya da hususlar sayesinde ziyanlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar üzere mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek üzere böcekler, fare ve sıçan üzere kemirgenler üzerinde ziyanlı organizmaların hareketlerini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal yahut biyolojik tesir gösteren eserlerdir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı