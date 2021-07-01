Belirli düzeyde kaygı sizi korkutmasın, başarının anahtarı kaygınızı kontrol etmekte

Yaklaşan üniversite imtihanı öncesi aday öğrenciler ve ebeveynler önemli formda korku yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, “Kaygılanmaktan korkmayın. Belli seviyedeki telaş, hayata tutunmanıza ve imtihan için harekete geçmenize yardımcı olur. İmtihanda motivasyonunuz düştüğünde, üniversiteli olduğunuzu hayal edin” dedi

Üniversite imtihanı günü yaklaştıkça adayların heyecan ve dert düzeyleri giderek artıyor. Gereğince hazır mıyım, imtihan nasıl olacak üzere sorular hem adayların hem de ebeveynlerin gündeminin birinci sırasında yer alıyor. İmtihan maratonun son etabında İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, adaylara imtihan öncesi belli düzeyde derdin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Alyu, “Kaygılanmaktan korkmayın. Burada kıymetli olan tasanın düzeyi. Muhakkak seviyedeki tasa, hayata tutunmamıza ve imtihan için harekete geçmemize yardımcı olur. Başaracağınıza inanan evvel siz olmalısınız. Eksiklerinize değil, yapabileceklerinize odaklanın. Geçmiş başarılarınızı anımsayın. ‘Başarılısın’, ‘Elinden geleni yaptın’, ‘Sınav âlâ geçecek’ üzere olumlu cümleler kurun. Motivasyonunuz düştüğünde, üniversiteli olduğunuzu hayal edin” diye konuştu.

Rutininizden vazgeçmeyin

İmtihandan bir gün öncesi ya da imtihan gününün değerli olduğunu anlatan Alyu, imtihan adaylarına tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Bu iki günde de mümkün olduğunca günlük rutininizin dışına çıkmayın. Örneğin kahvaltı etmeye alışık değilseniz, imtihan günü diye tıka basa bir şeyler yemeye çalışmayın. Sonraki günü imtihana gireceğiniz gece uyuyamamak, imtihanda başarısız olacağınız manasına gelmez. Bir de uyku durumunuzu korkularınıza eklemeyin. İmtihana kendinizi rahat hissettiğiniz bir şahısla gidebilirsiniz. Hatta kimileriniz imtihana tek başına gitmeyi ya da okulun kapısında bırakılmayı isteyebilir, bu durumu öncesinde aileniz ile görüşmüş ve planlamış olmalısınız. İmtihandan bir gün evvel illaki açık havada değil, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yerde olabilirsiniz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı