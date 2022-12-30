Yıl boyunca döviz kaynaklı dalgalı bir kur izleyen akaryakıt piyasası, 2022 yılını benzin zammıyla kapatmaya hazırlanıyor.
İSTANBUL (İGFA) – Sekrör kaynaklarından alınan bilgiye göre 31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği sözkonusu olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorin litre fiyatı 22,02 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18,62 liradan satılıyor.
Benzine zam geliyor için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Benzine zam geliyor için ilk yorumu yapabilirsin.