Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

Bera Holding A.Ş’nin denetçi firması tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Holdingin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap periyodundaki konsolide finansal tabloları, finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki başka faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Kontrol A.Ş’nin bağımsız kontrol kuruluşu olarak seçilmesine ait 17.06.2021 tarihli olağan genel heyet kararı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil süreci 02.07.2021 tarih ve 10362 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.” sözü kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı