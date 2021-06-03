Bera Holding’in mahkemelerden tahsil ettiği tutar

Bera Holding A.Ş, mahkemelerden tahsil edilen fiyatlara ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı kanunun 41. hususuyla 3332 sayılı kanuna eklenen süreksiz 4. unsur kararıyla Borsa İstanbul’da süreç gören ve içinde holdingimizin de bulunduğu kimi iştiraklerin ortaklık bağına müteallik ihtilafların tahlilini kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu kanun kapsamında şirketimizin taraf olduğu bir kısım paydaşlık davalarının da karar kurulmaksızın sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası seviyesindeki nakit paradan 15 milyon TL seviyesinde yargılama masrafları ile maktu vekalet fiyatları kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında holdingimize 140 milyon TL seviyesinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı tabir edilmiştir. 31.05.2021 tarihi itibariyle üstte yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bugüne kadar 142.019.468 TL nakit girişi, 17.992.564 TL yargılama ve vekalet fiyatları ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 124.026.904 TL nakit girişi sağlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı