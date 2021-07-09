Berrak tüzünataç’la deli dolu masa başlıyor

Berrak Tüzünataç’ın About Nights ruhundan ilham alan yepisyeni programı Meczup Dolu Masa, 26 Haziran’da GAİN’de başlıyor. Yemekli sohbet programı formatındaki Mecnun Dolu Masa’da Tüzünataç moda, sanat, gastronomi üzere alanlardan sıra dışı, yaratıcı, ilham veren konuklarını enteresan lokasyonlarda ağırlayacak.

Berrak Tüzünataç, GAİN’de yesyeni bir kapsül programa başlıyor. Aktiflik ve cümbüş bağlantı platformu About Nights’ın dinamik, gözü pek, çılgın ruhundan ilham alan Meczup Dolu Masa isimli yemekli sohbet programında Tüzünataç konuklarını her kısımda farklı ve enteresan lokasyonlarda ağırlayacak.

Formata gelince; Mecnun Dolu Masa’da Berrak Tüzünataç, tıpkı kendisi üzere mert kararları, özgün hayat biçimleriyle kendi yollarını çizen, gözü kara yetenekleri ağırlıyor… Sanat, moda, müzik, gastronomi, aktüalite üzere hususlarda capcanlı, ismi üstünde “deli dolu” sohbetlere, birbirinden renkli ve lezzetli sofralar eşlik ediyor.

Mecnun Dolu Masa’nın 26 Haziran’da yayınlanacak, çekimleri Beykoz’da yer alan doğal tarım çiftliği Komşuköy’de gerçekleştirilen birinci kısmında, Berrak Tüzünataç’ın konukları İstanbul Sinema Şenliği yöneticisi Kerem Ayan, performans sanatkarı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten olacak.

İki haftada bir yeni kısmı yayınlanacak program çok yakında başlıyor. Farklı formatlardaki ilgi cazip içerikleriyle her anı eğlenceli ve dopdolu hale getiren GAİN, artık de sevilen yüzlerle izleyicisini Mecnun Dolu Masa’da buluşturacak!

About Nights, gerçekleştirdiği etkinlikler ve cümbüş bağlantısıyla farklılığı, cüreti ve meczup dolu olmayı sahipleniyor. Keşfedilmemiş küçük patikaların, sıra dışı kıssaların ve bahadır hareketlerin peşinden giden About Nigths, bu sefer Berrak Tüzünataç’la tıpkı kendisi üzere mecnun dolu bir maceraya başlıyor.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı