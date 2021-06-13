BES Yaşamın her dönemi için güvence paketi olacak

Türkiye’de sigortacılığın referans merkezi olan Türkiye Sigorta Birliği tarafından 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri ortasında düzenlenen Sigorta Haftası, Sigorta Buluşmaları başlıklı paneller dizisiyle devam ediyor. Buluşmaların 2. gününde gerçekleştirilen TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN BEDELİ: KİŞİSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ; BAŞARISI VE BÜYÜME POTANSİYELİ bahisli panelde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Lider Yardımcısı Uluç İçöz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) İdare Heyeti Lideri Tevfik Eraslan, Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez ve Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu bir ortaya geldi. Panelde konuşan SEDDK Lider Yardımcısı Uluç İçöz, BES’te yapılacak yeni düzenlemeler sayesinde bireylere, eğitimden, sıhhate, askerlikten, evliliğe, konut edinmeden yaşlılık bakım süreçlerine kadar ömrün her periyodunda teminat sağlayan bir paket sunulmuş olacağını söyledi.

“BES’in gelişimi gelecekte emeklilik gelirlerimizi garanti altına alacak”

Türkiye’nin Yükselen Bedeli: Ferdî Emeklilik Sistemi; Başarısı ve Büyüme Potansiyeli başlıklı panelde konuşan SEDDK Lider Yardımcısı Uluç İçöz, OECD ülkelerinde BES fonlarının GSMH’ya oranının yüzde 80-90 oranında olduğunu Türkiye’de ise yüzde 3,5’lik oranın hala gidilecek uzun bir yola işaret ettiğini söyledi. İçöz şöyle devam etti: “Türkiye demografik olarak hala genç lakin yaşlanmakta olan bir nüfusa sahip. Yakın gelecekte yüzde 20-25 bandında 65 yaş üzerine oturacak nüfusumuz için emeklilik geliri üretilmesi açısından BES’in iktisattaki yükünün artırılmasının ehemmiyeti büyük. Bu kapsamda 18 yaş altının BES kapsamına alınmasıyla bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıyeten, BES’in eğitimden, sıhhate, askerlikten, evliliğe, konut edinmeden yaşlılık bakım süreçlerine kadar hayatın her periyodunda kapsamlı bir teminat paketi haline getirilmesi için altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz.”

BES tüm kesimler için uzun vadeli finansman kaynağı demek

Panelin bir öbür konuşmacısı olan TSPB İdare Şurası Lideri Tevfik Eraslan, BES ve sigortacılık dalının sermaye piyasaları için çok değerli bir destek olduğunu söyledi. Türkiye’de banka mevduatlarındaki yatırımların yüzde 80, sermaye piyasasındaki yatırımların ise yüzde 20 civarında seyrettiğini tabir eden Eraslan, gelişmiş ülkelerde bu oranların tam aksi tarafta gerçekleştiğini belirterek, BES ve sigortacılığın büyümesi ile sermaye piyasalarının da güçleneceğini, böylece, şirketlerin de uzun vadeli finansmana erişiminin artacağını söyledi. Eraslan; “Büyümek ve gelişmek finansman işidir, girişimcilerimizin yeni yatırımlar için gereksinim duyduğu finansmanı böylece sağlayabiliriz. O vakit Türkiye’de de bir Silikon Vadisi kurulabilir”, dedi.

BES’te 180 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı

TSB İdare Konseyi Lider Yardımcısı ve Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez de dünyada yaklaşık bir asırlık geçmişi olan BES’in Türkiye’de 18 yıldır uygulanan bir sistem olarak çok genç olduğunu, buna karşın 180 milyar TL’lik fon büyüklüğü ve 13 milyona yakın iştirakçi sayısı ile değerli bir performans gösterdiğini tabir etti. İktisat ve finansal sisteme büyük katkıları olan BES’in planlanan ıslahatlarla çok âlâ bir noktaya geleceğine inandıklarını belirten Türkölmez, hala yatırımlarının yüzde 60’ını gayrimenkul ve altında kıymetlendiren Türk halkının tasarruf davranışını disipline etmesi açısından BES’in dönüştürücü gücüne değindi. Bilhassa genç nüfusun BES’le buluşması ve BES’i sahiplenmesi ile sistemin daha çevik ve dijitalleşmiş bir özelliğe kavuşarak daima büyüyeceğinin altını çizdi.

“Dövizde tutulan mevduatlar riskli bir kur ortamı yaratıyor”

Ekonomist Sadi Uzunoğlu da BES’te âlâ bir noktaya gelinse de hala BES fonlarının ülke gelirlerinin yüzde 3,5’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, gelişmeye açık bir durumda olduğunu tabir etti. Uzunoğlu, Türkiye’de bankalardaki mevduatların ortalama 60 gün vadeli olmasının yatırımcı davranışı bakımından kıymetlendirilmesi ve yatırımcıda uzun vadeli yatırım şuurunun geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bilhassa yabancı parada tutulan yatırımların riskli bir kur ortamına neden olduğunu belirten Uzunoğlu, sigorta kesimi, BES ve yatırım bankacılığının önünü açacak yenilik ve düzenlemelerle bu sorunun aşılabileceğini vurguladı.

Sigorta Haftası Panellerle Devam Edecek

Hafta uzunluğu gerçekleşen panellerde sigorta kesiminin iktisada katkısı, COVID-19 sürecinde dalın ortaya koyduğu performans, gelecek trendleri, sıhhat, trafik, alacak sigortaları ve Ferdi Emeklilik Sistemi (BES) üzere birçok kıymetli husus uzmanlar tarafından ele alınıyor. Sigortacılık dalı ve paydaşları tarafından yakından takip edilen paneller, tecrübeli gazeteci Hakan Çelik tarafından yönetiliyor. sigortahaftasi.com adresinden canlı olarak yayınlanan paneller tüm izleyicilere açık olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı