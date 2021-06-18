Besin zehirlenmesine karşı 10 önemli kural

Yaz mevsiminde yaygın görülen hastalıklardan biri olan besin zehirlenmesi ekseriyetle hafif seyrederken, nadiren de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Besin zehirlenmesinin yaz mevsiminde sıkça görülmesinin nedeni ise sıcaklığın artmasıyla birlikte ziyanlı mikroorganizmaların besinlerde daha kolay üreyip, çoğalabilmeleri. Dünya Sıhhat Örgütü’ne nazaran; besinlerle taşınan virüs, parazit, bakteri, toksin ve kimyasal hususlardan kaynaklanan ‘besin zehirlenmesi’ dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi tehdit ediyor. Sıhhat Bakanlığı bilgileri de; ülkemizde tekrar her yıl 5-6 milyon kişinin besin zehirlenmesi sorunu yaşadığını belirtiyor. Besin zehirlenmesinden en çok et, süt, deniz eserleri ve yumurta sorumlu oluyor. Besin zehirlenmesinde kişi kontamine, yani rastgele bir hastalık etkeni bulaşmış olan gıdayıyedikten ortalama yarım saat ile 72 saat içerisinde; mide bulantısı, kusma, sulu yahut kanlı ishal, karın ağrıları, kramplar ve ateş üzere belirtiler gelişebiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, “Herkesin hastalık etkeni bulaşmış olan gıdayı yedikten sonra verdiği reaksiyon birebir olmayabiliyor. Kiminde hiç belirti görülmezken kiminde ise önemli yakınmalar gelişebiliyor. Belirtiler kesilmediğinde ve şiddeti arttığında tabibe başvurmak yaşamsal kıymet taşıyabiliyor” ihtarında bulunuyor. Pekala, besin zehirlenmesinden korunmak için hangi kusurlardan kaçınmamız gerekiyor? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, besin zehirlenmesine karşı almanız gereken 10 değerli kuralı anlattı; değerli teklifler ve ihtarlarda bulundu!

Ellerinizi sık sık yıkayın

Ellerimizle gün içerisinde hastalık etkeni olan her türlü yere temas ediyoruz. Bunun sonucunda da ellerimizden pek çok hastalık bulaşabiliyor. Örneğin lavaboya giren bir kişi ellerini kurallara uygun yıkamadığında ziyanlı tüm mikroorganizmalar ellerinde kalıyor. Kirli ellerle temas da hastalık etkeni bakteri ve virüslerin besine bulaşmasına yol açıyor. Bu duruma ‘çapraz bulaşma’ deniyor. Münasebetiyle bilhassa rastgele bir pişmiş yahut pişmemiş besine dokunmadan evvel ellerinizi en az 20 saniye boyunca kesinlikle sabunla yıkamalısınız.

Çiğ etleri öteki besinlerden uzak tutun

Alışveriş yaparken, yiyecekleri hazırlarken yahut saklarken; çiğ kırmızı etleri, tavuk üzere kümes hayvanlarını, balık ve kabuklu deniz hayvanlarını öteki besinlerden uzak tutun. Zira çiğ olan bu cins etlerde basitçe üreyen salmonellla, E.coli, staphylococcus aureus üzere bakteri ve virüsler, sebze- meyveye bulaştıklarında besin zehirlenmesi gelişebiliyor. Ayrıyeten eti kestiğiniz tahta ile zerzevat doğradığınız tahta birebir olmasın. Tekrar et kestiğiniz bıçakları, eti koyduğunuz yerleri ve ellerinizi; yemek pişirmeye başlamadan evvel kesinlikle sabunlu sıcak suyla yıkayın. Bu formda çapraz bulaşmayı önlersiniz.

Oda sıcaklında çözdürmeyin

Yüksek sıcaklığa sağlam olmayan yiyecekleri (kırmızı et, kümes hayvanları, balık, süt, peynir…) ortalama 5 derecenin üzerinde olan sıcaklıklarda uzun müddet bulundurmayın. Oda sıcaklığı ortalama 21-22 derece civarlarında oluyor ve bu ortamdaki yiyecekler dışarıda kaldıkları mühlet içerisinde süratle ziyanlı bakteriler üretiyorlar. “Bu nedenle buzluğunuzdan çıkarmış olduğunuz donuk etleri oda sıcaklığında katiyen çözdürmeyin” ihtarında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, şöyle devam ediyor: “Donuk etinizin, pişirme sürecinin bir gün öncesinde buzdolabının içinde çözünmesini sağlayın. Şayet acil çözünmesi gerekiyorsa, mikrodalga fırınınız varsa buz çözdürme programıyla çözdürüp, akabinde süratlice pişirin. Mikrodalga fırınınız yoksa akan ılık suyun içinde süratle çözdürüp tekrar bekletmeden pişirin. Dikkat etmeniz gereken bir öbür değerli nokta ise çözülen etleri yine dondurmamak olmalı”

Buzdolabınızı tıka basa doldurmayın

Buzdolabınızın dondurucu olmayan olağan kısımlarında sıcaklık 5 derecenin üstünde olmamalı, zira sıcaklık arttıkça ziyanlı mikroorganizmalar çoğalıp üreyecektir. Ayrıyeten yiyecekleri buzdolabındaki soğuk hava içeride rahat dolaşabilecek halde yerleştirmeli ve tıka basa doldurmamalısınız. Zira buzdolabını çok doldurursanız içeride soğuk hava her besine tıpkı derecede tesir etmez ve bunun sonucunda yiyeceklerde mikroorganizmalar üremeye başlar. Bilhassa sıcak mevsimlerde dolabın kapağını çok sık açarak içerideki sıcaklığın artmasına da yol açmayın.

Buzdolabında 1-2 saatten fazla bekletmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel et gibiçok süratli bozulan yiyeceklerihiç bekletmeden süratlice soğutmanız yahut dondurucuya kaldırmanız gerektiğini belirterek, “Özellikle kırmızı et ve tavuk üzere kümes hayvanlarını satın aldıktan sonra buzdolabında 1-2 saatten fazla bekletmeyin; ya pişirin ya da süratle dondurucuya kaldırın. Aksi halde besin zehirlenmesine neden olabilen mikroorganizmalar süratle çoğalıp, üreyebiliyorlar” diyor.

Son kullanma tarihlerine dikkat!

Görünüşleri ve kokuları hiçbir formda değişmese bile son kullanma tarihleri geçmiş yiyecekleri asla tüketmeyin.

Şişmiş yahut çatlamışsa, almayın!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel,konserve besinlerin şiddetli besin zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek,“Konserve kutularının ağır darbeli, şişmiş yahut çatlak olmamasına dikkat edin ve bu eserleri satın almayın” diyor. Meskende yaptığınız konservelerin de üretim esnasında katiyen hava almamaları çok kıymetli. Zira hava almış eserlerde zehirlenmemize sebep olan ziyanlı mikroorganizmalar ürerler” diyor.

Yumurtayı buzdolabına yerleştirirken yıkamayın

“Yumurta uygun şartlarda satın alınmaz ve saklanmazsa çok tehlikeli olabiliyor” bilgisini veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, tekliflerini şöyle sıralıyor: “Salmonella ve E. Coli üzere bakterilerin bulaşmamaları için yumurtayı satın alırken üzerinde hayvan dışkısı ve kir olmamasına dikkat edin. Tekrar tıpkı nedenle çatlak yumurtaları almayın. Ayrıyeten buzdolabına asla yıkayarak kaldırmayın. Bunun nedeni ise yıkandıktan sonra yumurta kabuğunun üzerindeki gözeneklerin açılarak hastalık oluşturan mikroorganizmaların süratle yumurtanın içine girmelerine sebep olması. Yumurtayı kullanımından çabucak evvel yıkayıp, pişirmeli ve yeniden bilhassa çaprak bulaş olmaması için yumurtaya dokunduktan sonra ellerinizi düzgünce yıkamalısınız.

Etler yeterli pişmiş olsun

Salam, pastırma ve çiğ köfte üzere çiğ tüketilen etler yahut tercihen az pişmiş etler de bakterilerin bulaşması açısından risk oluşturuyorlar. Örneğin az pişmiş olan tavuk etinde salmonella, kırmızı ette de bir cins E.coli bakterisi üreyebiliyor. Bu nedenle bakterilerin yok olmaları için etlerin düzgün pişmiş olmasına dikkat edin.

Hazırlık öncesinde uygunca yıkayın

Besin kaynaklı zehirlenmeler, kontemine olan (hastalık etkeni bulaşan) besinlerin tüketilmeleri sonucu ortaya çıkan bir tablo. Bu nedenle besinleri pişirmede kullandığınız mutfak gereçlerini ve yüzeylerini, yemeği hazırlamadan evvel deterjanla çok âlâ yıkayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı