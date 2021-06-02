Beykoz’un binlerce yıllık medeniyet mirasını, varlıklı toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu, gündelik hayatını, renkli tabiat ve insan görüntülerini en hoş karelerle geleceğe taşıyacak “Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması” başlıyor.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen ve klasik hale gelen yarış, fotoğraf tutkunları için ilçeyi çekim merkezi haline getirmeyi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yüz yıllar boyunca beğenilen olan ilçenin ulusal seviyede tanıtımına katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin iştirakine açık olarak düzenlenen tertipte dereceye girenler toplamda 126 bin TL ile ödüllendirilecek.

3 Kategoride Açılıyor

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması’na müracaatlar sırf online olarak turkiyefotografvakfi.org adresinden yapılacak ve 16 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

Fotoğraf müsabakası vesilesiyle amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçının ilçeye ilgi göstermesi beklenen tertip “Serbest”, “Foto Öykü” ve “Kurgu” kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışa gönderilen fotoğraflar ortalarında ünlü foto muhabiri Coşkun Aral’ın yanı sıra, fotoğraf sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Merih Akoğul, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz’den oluşan seçici heyet tarafından pahalandırılacak.

Sonuçlar 26 Kasım’da

Hür Kategoride birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Mükafatı sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Mükafatı sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 30 adet Sergilenmeye Kıymet Eser sahipleri ise 500’er TL ile ödüllendirilecek.

Foto Hikaye Kategorisinde ise birinci 10.000 TL, ikinci 8.000 TL, üçüncü 6.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Mükafatı sahibi 4.000 TL, 5 adet Mansiyon Mükafatı sahipleri 3.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Bedel Eser sahipleri ise 1.000’er TL verilecek.

Kurgu Kategorisi’nde birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Mükafatı sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Mükafatı sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Paha Eser sahipleri ise 500’er TL kazanacak.

Sonuçların 26 Kasım 2021 Cuma günü açıklanacağı tertipte dereceye giren fotoğrafçılar,11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek merasimle mükafatlarına kavuşacak.

Müsabakanın sonunda dereceye giren ve sergilenmeye bedel görülen yapıtlardan oluşan bir de fotoğraf standı açılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı