Beykoz’da Okullar Tatile Girdi, Kanolar Suya İndi

İstanbul’un en uzun kıyı şeridine sahip ilçelerinden Beykoz’da okulların tatile girmesiyle çocukları kano heyecanı sardı, kentin yakın tarihinde olduğu üzere ilçede su sporlarını tekrar canlandıracak eğitimler kıyıya de renk kattı.

Beykoz Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor, deniz ve cümbüşle buluşturmak, su sporlarına ilgiyi artırmak gayesiyle başlatılan “Yaz Spor Eğitimleri” kapsamına açılan kurslar, çocuklara yaşıtlarıyla birlikte nitelikli eğitim ve keyifli anlar sunuyor.

Cumhuriyet’in erken yıllarından itibaren deniz sporlarının merkezi olan ilçede, kanoyla tanışıp uzman ellerde yeteneklerini geliştiren çocukların her biri geleceğe “yıldız” su sportmeni adayı olarak adım atıyor.

Su Sporları Merkezi Açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan “Su Sporları Merkezi” nde yapılan kano derslerinde birinci olarak öğrencilere temel bilgiler veriliyor.

Su sporlarının amiral gemisi olarak hazırlan merkez çocuklara kanoyu sevdirecek temel materyaller yer alıyor.

9-14 yaş ortasındaki çocukların katılabildiği kurslar hafta içi her gün ısınma ve idmanlarla başlıyor, eğitimler kapsamında kano, kürek üzere gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor.

İdman alanına gelerek eğitimleri izleyen aileler de çocuklara takviye vererek heyecanlarına ortak oluyor.

Tarihi Kürek Yarışları

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu’yla birleşerek su sporlarının da lokomotifi oluyor.

Tarihinde büyük kulüplerin gruplarının ağırlandığı birinci kürek yarışlarına mesken sahipliği yapan Beykoz’da yetişen atletler bilhassa atlama, yüzme, kürek kollarında kazandıkları şampiyonluklarla 1930’lı yıllarda ilçeye altın çağını yaşatıyor.

Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışlarına bayan sportmenlerin teşvik edildiği Beykoz, Türk Yelken Tarihi’nde birinci sefer dünya cinsine çıkıp alnının akıyla dönen Mustafa İhsan Denizaşan’ı da yetiştiriyor.

Su Sporları Şenliği Yakında

Beykoz Belediyesi ilçeyi yakın tarihte olduğu üzere yine su sporlarının gözdesi yapmak üzere faaliyet geçirdiği su sporları merkezinin yanı sıra düzenlediği şenliklerle de isminden kelam ettirmek istiyor.

Geçmişte olduğu üzere kanodan yağlı direğe çeşitli cümbüş ve müsabakalara sahne olacak “Su Sporları Festivali” için hazırlıklar sürüyor.

Şenliklerle su sporlarına olan ilginin artması ve ilçeye dair geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı