Bien tasarım dünyasının başkenti İtalya’da düzenlenen A’Design Award’dan ödülle döndü

Banyo ve seramik bölümünün güçlü markalarından Bien, dünya çapında tasarım çalışmalarını öne çıkaran A’Design Award müsabakasında mükafata layık görüldü.Bien’in duvar karo koleksiyonlarından olan “Famous”, İtalya’da gerçekleşen tasarım müsabakasında Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Türkiye ve dünyada yapı kesiminin değerli oyuncuları ortasında yer alan Bien, ödüllü dizaynlarıyla isminden kelam ettiriyor. İtalya’da düzenlenen ve tasarım alanında dünyanın önde gelen tertiplerinden A’Design Award’da Bien’in ‘Famous’ koleksiyonu Gümüş Ödül’e layık görüldü.

Bien’in duvar karosu koleksiyonlarından olan ‘Famous’, 40×120 cm ve 30×90 cm ebatlarıyla doğal görünümü ve doğal taşın yüzeyindeki incelikleri yerde yaşatıyor. Kusursuz yüzeye sahip ‘Famous’ koleksiyonu, özel ebatlarıyla yerde bütünlük hissini en üst düzeye taşıyor. Famous koleksiyonu kolay temizlenebilme özelliğiyle, hijyen standartlarını da artırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı