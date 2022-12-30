Bilecik Valisi Kızılkaya’dan Pazaryeri’nin spor yatırımlarına inceleme

Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) – Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına başlanılan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Kızılkaya yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kızılkaya “Pazaryeri ilçemizde oluşturulacak yeni spor alanlarıyla hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da sporla büyüyen yeni nesiller yetişecek” diye konuştu.

Vali Kızılkaya’nın Kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu inşaatı incelemesine İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir katıldı.