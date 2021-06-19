Bileşik Endeks mayıs ayında sabit kalırken, Güven ve Beklenti Endeksi artışını sürdürdü

Türkiye İMSAD İnşaat Materyalleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayı sonuçlarına nazaran, Bileşik Endeks nisan ayında 77,31 puan ile bir evvelki aya nazaran sabit kaldı. Kapatma tedbirleri nedeniyle faaliyetlerde hudutlu bir gerileme yaşanırken, tedbirlerin olumlu sonuç vermesi nedeniyle İnanç Endeksi 2 ay sonra arttı. Beklentiler de artışını sürdürdü.

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay sistemli olarak yayınlanan İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2021 sonuçları açıklandı. Alınan kapatma tedbirleri nedeniyle mayıs ayında faaliyetlerin gerilediği belirtilen Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Kapatma tedbirlerinin olumlu sonuç vermesi ve aşılamanın hızlanması ile inanç ve beklentiler güzelleşti. Bileşik endekste inanç ve beklentilerdeki güzelleşme faaliyetlerdeki düşüşü dengeledi. İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında değişmedi ve 2019 yılı ocak ayı düzeyine çok yakın formda 77,31 puanda kaldı.

Faaliyet endeksinde sonlu gerileme yaşandı

Nisan ayında büyüme ivmesini sürdüren inşaat materyalleri sanayi faaliyetleri mayıs ayında tam kapatma uygulamalarından olumsuz etkilenerek, 5 ay sonra geriledi. En çok etkilenen faaliyetler yurtiçi satışlar ve üretim oldu. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 0,9 puan geriledi. Buna karşın Faaliyet Endeksi 2018 yılı ekim ayından sonraki en yüksek düzeyinde kalmaya devam etti.

Yurtiçi satışlar mayıs ayında kıymetli ölçüde gerilerken, ihracat ise kapatma tedbirlerine karşın artışını sürdürdü. Üretimde mayıs ayında hudutlu ölçüde gerileme görüldü. Cirolar mayıs ayında iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. İhracatta yaşanan artış cirolardaki düşüşü engelleyemedi.

İnşaat kesiminde mevcut işler ve yenileme faaliyetleri inşaat gereçleri endüstrisinde de belirleyici olmaya devam ediyor. Kapatma tedbirleri mayıs ayında faaliyetleri olumsuz etkiledi. Lakin haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi ile yaz aylarında faaliyetlerin yine büyüme eğilimi içine girmesi bekleniyor.

İnanç Endeksi 2 ay sonra yükseldi

İnanç Endeksi mayıs ayında hudutlu ölçüde arttı. Alınan kapatma tedbirleri ile faaliyetlerdeki düşüş inancı sınırladı. Kapatma tedbirlerinin olumlu sonuçlar vermesi ise inancı destekledi. Faaliyetlerdeki gerilemeye karşın nisan ayında İtimat Endeksi’nde artışın devam etmesi olumlu bir gelişme olarak görüldü. İnanç düzeyi mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 0,08 puan arttı. Mart ve nisan aylarında artışa orta veren İnanç Endeksi mayıs ayında kesime ve ihracat pazarlarına olan inanç artışı ile yine hudutlu da olsa büyüme gösterdi.

Türkiye iktisadına ait inanç düzeyi hudutlu ölçüde gerilerken, inşaat dalında ve inşaat materyalleri endüstrisinde itimat sonlu ölçüde arttı. Yurtiçi pazarlarda itimat mayıs ayında hudutlu ölçüde gerilerken, ihracat pazarlarına olan inançta süratli bir artış gerçekleşti. İnanç Endeksi mayıs ayındaki kapatmalara karşın aşılama adımları ve yüksek mevsime girişin tesirleri ile desteklendi.

Beklenti Endeksi 0,5 puan ile artışını sürdürdü

Beklenti Endeksi mayıs ayında artışına devam etti. Kapatma tedbirlerinin olumlu sonuç vermesi ve kademeli açılmaya geçilecek olması beklentilerde düzgünleşme sağladı. Faaliyetlerdeki düşüşün beklentiler üzerindeki tesiri sonlu ve süreksiz oldu. Dala ve pazarlara ait beklentilerde artış gerçekleşti. Beklenti Endeksi mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 0,5 puan artı. Böylelikle Beklenti Endeksi yeni yıldaki artışını sürdürdü.

Türkiye iktisadına ait beklentiler ise durağanlaştı. Önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi siparişlerde artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ait alınan ihracat siparişleri mayıs ayında değerli artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise mayıs ayında kuvvetli bir artış sergiledi. Bilhassa alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam edecek. Kesimde yüksek döneme girilmişken aşılamanın hızlanması ile kademeli açılmalar beklentilerde güzelleşmeyi destekleyecek. Yüksek dönemde faaliyetlerin de ivme kazanması halinde beklentilerdeki güzelleşmenin kalıcı olması bekleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı