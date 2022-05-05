Bilfenli Öğrenciler Pınar Karşıyakalı Oyuncularla Buluştu

Sporu, öğrenciler için akademik başarıyla birleştirerek bir yaşam biçimi haline getiren, 1600’ü aşkın lisanslı sporcusu ile her yıl çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonalarında, il ve ilçe müsabakalarında başarılara imza atan Bilfen Okulları, spor alanındaki başarılı isimleri öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen etkinlikte Bilfen İzmir ve Bilfen Güzelbahçe İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Pınar Karşıyaka oyuncularından Bonzie COLSON, Alex TYUS, Berkan DURMAZ, Ali Efe BARIŞ, Can KORKMAZ, Murat GÖKTAŞ, ve Mahir AĞVA’yı eş zamanlı olarak kampüslerinde ağırladı. Oyuncular başarı hikâyelerini Bilfenli öğrencilerle paylaşırken Bilfen eğitim sistemi hakkında da detaylı bilgiler alıp öğrencilerle sohbet ettiler.

Küçük kemancılar tarafından okul lobisinde karşılanan oyuncular okulu gezerek okul müdürlerinden kampüs hakkında bilgiler aldılar. Söyleşide Amerikalı profesyonel basketbolcuBonzie COLSON öğrencilerin aldıkları eğitimden etkilendiğini dile getirdi. Özellikle öğrencilerin küçük yaşta İngilizceyi bu kadar akıcı konuşmalarına çok şaşırdığını söyleyen ve okulun sunduğu avantajların öğrenciler için büyük şans olduğunu vurgulayan COLSON, daha önce böylesine etkileyici bir okula gitmediğini ve Bilfen eğitim sistemini çok beğendiğini belirtti.

İnteraktif yapılan söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı oyuncularından Can KORKMAZ öğrencilere yaptığı konuşmada maçlarda alınan mağlubiyetin bir sonraki maç için aslında bir fırsat olabileceğini ve yaşanan mağlubiyetlerden ders çıkarılması gerektiğini belirtti. KORKMAZ ayrıca “Maçlar sayesinde milli takımlarla olsun kulüp takımlarıyla olsun birçok farklı ülke ve şehir görüyoruz. Bu sayede faklı kültürlerle tanışma fırsatımız oluyor. Bu bence herkesin isteyeceği bir şey. Sporcular olarak bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmiş oluyoruz.” dedi.

Öğrencilerin Karşıyaka taraftarı hakkında neler düşündükleri yönündeki soruya, takımın yabancı oyuncuları, Karşıyaka taraftarlarının çok bilinçli olduklarını, maçta her reaksiyona tepki vererek kendilerini motive ettiklerini söylediler. Ali Efe BARIŞ ise “Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Maçları kazanmamızda çok büyük etkileri oluyor. Bizim taraftarımız çok özel. Gerektiğinde birkaç bin kişiyle bile çok daha ateşli bir atmosfer oluşturabiliyorlar. Çok etkileyici bir taraftarımız var sahadaki yedek oyuncumuz gibiler.” dedi.

Söyleşiye katılan oyunculardan Berkan DURMAZ, spor yapmaya başladıktan sonra hayatında yaşadığı değişimleri öğrenciler ile paylaştı. Başarılı oyuncu “Bir sporcu çok çalışmalıdır. Başarıyı yakalamak için mutlaka bazı şeyleri ikinci plana ötelemek gerekir ancak bu şu demek değildir; başarılı bir sporcu eğitim hayatında da başarılı şekilde devam edemez. Ben de hem eğitimimi tamamlarken hem de spor hayatımı sürdürmek için çok çalışıyorum. Profesyonel bir sporcu olmak bunu gerektirir. Yani spor yaparkem eğitim bir kenara bırakılmamalı, ikisi bir arada yürütülmelidir.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularına samimiyetle cevap veren sporcular, öğrencilere hayat boyu unutulmayacak tavsiyelerde bulundular. Söyleşiye katılan oyunculardan Murat GÖKTAŞ, “Benim için en önemli şey arkadaşlık.” diyerek, spor sayesinde, yeni arkadaşlar edindiğini, daha disiplinli, daha programlı bir hayatının olduğunu ve her şeye rağmen zorluklarla başa çıkabilmeyi öğrendiğini anlattı. GÖKTAŞ; “İyi bir takım olabilmek için sevmek, arkadaş olmak ve işinizi tutkuyla yapmak gerekiyor. Eğer bunu başarırsanız kariyerinizde de başarılı olursunuz.” dedi.

Karşıyakalı oyunculardan Mahir AĞVA ise öğrencilere yaptığı konuşmada genç sporcuların inandıkları ve mücadele ettikleri spor branşında asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi. Maçta yaşanabilecek bütün olumsuzluklara rağmen güçlü ve kararlı olmanın kazanmak için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yoğun ilgiyle izlenen söyleşi sonunda basketbolcular ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, keyifli dakikalar yaşadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı