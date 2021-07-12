Bilişim Medyası Derneği yeni yönetim kurulu seçildi

Bilişim Medyası Derneği BMD 11. Olağan Genel Şurası, 23 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Dernek Lideri olarak seçilen Musa Savaş yeni idare şurasını da tanıttı.

Bilişim Medyası Derneği (BMD) 11. Olağan Genel Heyeti, 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da bulunan İTÜ ETA Vakfı Tabiat Koleji Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Genel şuraya birçok üye katılırken tek liste ile seçime giren Musa Savaş yine lider olarak seçildi. Genel Konsey öncesinde bir konuşma yapan İTÜ ETA Vakfı Tabiat Koleji İdare Heyeti ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulunarak eğitim ve teknoloji dünyasına dair kıymetli görüşlerini paylaştı. “İTÜ ETA Vakfı Tabiat Koleji olarak bilişim ve teknolojiye özel bir ehemmiyet veriyoruz. Bu bahiste öğrencilerimizin eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bilişim ve teknoloji muharrirlerinin temsilcisi olan Bilişim Medyası Derneği de bizim için ayrıyeten kıymetli. Önümüzdeki devirde onlarla da çeşitli işbirlikleri yapacağız. Bilişim Medyası Genel Kurulu’nu ve dernek üyelerini merkez yerleşkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.’’ Seçimlerin akabinde yeni idare şurası da belirlendi. Buna nazaran Yıldıray Akkaya ve Murat Pehlivan Lider Yardımcısı olurken, Özgür Çetin Genel Sekreterlik vazifesine getirildi. Cem Sünbül sayman, Cem Kıvırcık ve Eser Dirier ise idare şurasına üye olarak seçildi.

Genel heyet sonrasında açıklama yapan lider Musa Savaş, başta son idare olmak üzere bugüne kadar derneğe emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: ‘Önümüzde 3 yıl var ve bu 3 yılda çok farklı aktiflik ve tertipler yapacağız. Güçlü geçen pandemi müddetinde çeşitli çalışma yaptık. Kardeş STK’ların yaptığı çalışmalara da her vakit takviye olduk. Bunları önümüzdeki periyotta de devam ettireceğiz. Yeni devirde genç arkadaşlarımıza derneğin idaresine katılma fırsatı sunduk. Onlarla birlikte BMD için yeni bir devir başlıyor.’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı