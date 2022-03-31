Binalar ısı yalıtımıyla enerji verimli ve iklim dostu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yeşil kalkınma vizyonu kapsamında iklim dostu projeler desteklenerek enerji verimliliği yüksek, ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine aşamalı olarak geçiş yapılacak. Yeni düzenlemelerin Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını belirten Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, ısı yalıtımı yapılırken ısı yalıtım levhasının kalınlığında yapılacak 1 cm’lik artışın, yüzde 20 daha verimli bir ısı yalıtımı sağladığına dikkat çekti.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilecek. Binaların enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Sera gazı salımında önemli bir paya sahip olan binalara standartlara uygun, kaliteli malzemelerle ısı yalıtımı yapıldığında yüzde 50’ye yakın enerji tasarrufu sağlanacağını söyleyen Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, sanayiden binalara her alanda çevre ve doğa odaklı yaklaşımlar için harekete geçme vaktinin geldiğini vurguladı.

‘İklim dostu binalar için her yüzeyde U değerleri iyileştirilmeli’

Küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı ısı yalıtımına yatırım yapmanın artık bir zorunluluk olduğunu söyleyen Özdayı şunları söyledi: “AB ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekiliyor, binalar enerji verimliliği yüksek hale gelecek şekilde ısı yalıtımlı olarak tasarlanıyor. Modern ve verimli ısı yalıtımı için en önemli etken ısı yalıtım levhasının kalınlığıdır. Isı yalıtımı yapılırken ısı yalıtım levhasının kalınlığında yapılacak 1 cm’lik artış, yüzde 20 daha verimli bir ısı yalıtımı sağlıyor. Türkiye’nin ısı yalıtımı konusunda en fazla ürün, sistem ve hizmete sahip şirketi Baumit olarak ısı yalıtımının önemi konusunda toplumda da farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda, benim de yönetim kurulu üyesi olduğum, sektörümüzün çatı derneği olan İZODER’in “Tek yol U dönüşü” hareketini de destekliyoruz. Çatı, cephe, pencere, döşeme gibi her yüzeyde U değerlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bu konuda Baumit olarak da her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni düzenlemenin ülkemizde yalıtımlı bina sayısını artırmanın ve mevcut binaları yenilemenin hem iklim değişikliği ile mücadeleye hem ülke ekonomisine hem de tüketicilerin kendi ekonomilerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı