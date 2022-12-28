Bingöl Hesarek’te istenen ‘kar’a ulaşılınca sezon açılacak

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl- Elazığ kara yolu üzerinde, Dikme köyü yakınlarındaki Hesarek Dağı eteklerinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, 3 gün önce yağan karla birlikte yeni sezona hazırlanıyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı olan 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı’ndaki kayak merkezinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşmasının ardından yeni sezonun açılacağı belirtildi.

İşletmeci Ali Celayir, “Her yıl sezonun açılmasıyla birlikte kayak merkezimize 200 bine yakın yerli ve yabancı turist geliyor. Biz de işletmeci olarak onları memnun bir şekilde ağırlıyorduk. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kar yağmasının ardından yeni yıla yeni sezonla başlayacağız” dedi.