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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 7 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Biotrend Enerji’nin ilk çeyrek konsolide karında 408 artış!

Biotrend Enerji’nin ilk çeyrek konsolide karında 408 artış!

Yenilenebilir güç bölümünün değerli oyuncusu Biotrend Güç, muvaffakiyetle gerçekleştirdiği halka arzın akabinde 2021 birinci çeyrek sayılarını açıkladı.

Doğanlar Holding A.Ş.’nin güç iştiraki Biotrend Güç, muvaffakiyetle tamamladığı halka arz sonrası 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin sayıları açıkladı. Biotrend Enerji’nin 2021 yılı 3 aylık konsolide net satış cirosu 66 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, bir yıl öncenin birebir devrine nazaran toplam konsolide net satışlarda 39 oranında artış sağlandı.

Biotrend Enerji’nin 2021 yılı birinci çeyrek konsolide faaliyet karı 16 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılının tıpkı periyoduna nazaran 408 oranında artmış oldu. 2021 yılının üç aylık konsolide net karı 7 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, Doğanlar Holding İdare Şurası Lideri Davut Doğan mevzuyla ilgili açıklamasında “Biotrend Güç ile ilgili 2021 yılının bize getirdiği birinci sayılar başarılı halka arz sayılarıydı. Artık de, Biotrend Enerji’nin birinci çeyreğinin düzgün sayılarla tamamlanmış olduğunu görüyoruz.” halinde konuştu. Sıkıntı geçen 2020 yılının akabinde, bu yılın daha çok çalışma ve daha çok üretme yılı olduğunu belirten Doğan, Biotrend Enerji’nin yeni tesislerinin açılışlarıyla ilgili geri sayımda olduklarını, bu tesislerle, ülke iktisadına, etrafa ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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