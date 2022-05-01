“Bir Avuçtular Deniz Oldular…” 3 Fidan Kadıköy’de Anılıyor

Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilmelerinin 50’inci yılında “Bir Avuçtular DENİZ OLDULAR…” isimli sergiyle anıyor. Sergide Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un kişisel eşyaları ile ressam Bedri Baykam ve ressam Turgut Kahraman’ın tabloları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi, idamın 50’nci yılında sergiyle aynı adı taşıyan bir kitap da hazırlarken, kitabın önsözünü Şerdil Dara Odabaşı yazdı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve 68 kuşağının tüm devrim şehitleri anısına düzenlenen “Bir Avuçtular DENİZ OLDULAR…” isimli sergi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 5 Mayıs 2022 Perşembe günü açılıyor. 30 Haziran’a kadar gezilebilecek sergide, Deniz Gezmiş ve onunla özdeşlen yeşil parkası, hukuk fakültesi öğrencisi olduğu dönemde katıldığı eylemlerde giydiği paltosu, yargılanırken üzerinde bulunan bej hırkası, idama giderken ayağında bulunan postalları, kıyafetleri ve cezaevindeki son günlerinde yanında olan özel eşyaları ile kitapları yer alıyor.

23 yaşında idam edilen Hüseyin İnan’ın üzerinde bulunan ve idamından sonra üzerinden kesilerek çıkartılan kahverengi örgü kazağı, “Babam, ayağımdaki bu lastik ayakkabıları görünce üzülmesin. Ayakkabımı bile giymeden beni apar topar buraya getirdiler. Ayakkabılarım cezaevinde kaldı. Onlara hediyem olsun” diyerek babasına haber gönderdiği, idama giderken giydirilen lastik ayakkabıları, idamından sonra ailesine teslim edilen özel eşyaları, kitapları ve cebinden çıkan 19 lira 35 kuruş parası da sergiyi gezenleri hüzünlendirecek eşyalar arasında.

68 kuşağının ve tüm devrim şehitlerinin anısına düzenlenen sergide, Sinan Cemgil’in oğlu Taylan Cemgil tarafından saklanan özel mektupları, okul yıllarına ait eşyaları ve kitapları da yer alacak.

Sergide Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan dönemin gazeteleri barkovizyonla duvara yansıtılırken, ziyaretçiler için 1968 yılından 1972’ye kadar geçen süreçte yaşanan olayların tarihsel akışı, ressam Bedri Baykam’ın Denizler ve 68’lilerin eylemlerini konu aldığı tabloları ile ressam Turgut Kahraman’ın “68” isimli 8 metrelik tablosu da görülebilecek.

HÜCRELERİ ÇİZİLDİ

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972 yılında idam edilmeden önce kaldığı Mamak Askeri Cezaevi’nin hücrelerinin krokileri arkadaşları tarafından çizilmişti. Sergide çizilen krokilerden hareketle bire bir canlandırması da yapıldı. Ziyaretçiler, bu hücreleri de yakından görebilecek.

PEK ÇOK İSİM KATILIYOR

Serginin ev sahipliğini Deniz Gezmiş’in öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sıralarında okuyan ve Kadıköy Belediye Başkanı olan Şerdil Dara Odabaşı yapacak. Açılış törenine; Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş ile Hüseyin İnan’ın kardeşi İrfan İnan, arkadaşları ve yoldaşları Hacı Tonak, Sarp Kuray, Celal Doğan; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın avukatlarından Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk ile avukatları Mükerrem Erdoğan, dönemin önemli tanıklarından yazar Zülfü Livaneli, yazar- belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, sanatçılar, gazeteciler ve siyasetçiler katılacak.

50. YIL KİTABI…

Kadıköy Belediyesi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilmelerinin 50’inci yılında “Bir Avuçtular DENİZ OLDULAR…” isimli bir de kitap hazırladı. Önsözünü Şerdil Dara Odabaşı ve Soner Yalçın’ın kaleme aldığı kitapta, Uğur Mumcu’nun da Cumhuriyet Gazetesi’nde 1975 yılında yazdığı “Sesleniş” yazısına da yer verildi.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan kitapta, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Taylan Özgür, Sinan Cemgil, Hüseyin Cevahir, Cihan Alptekin, Ulaş Bardakçı ve Mahir Çayan’ın biyografilerinin yer alırken, 1968 yılından 1972’ye kadar geçen süreçte yaşanan olaylar tarihsel sıralaması ile aktarıldı. Kitapta Turhan Feyzioğlu, Celal Doğan, Mustafa Zülkadiroğlu, Barış Pehlivan, Sinan Meydan, Barış Terkoğlu, Ayşen Şahin, Ulaş Üstündağ, Ayça Söylemez, Hacı Tonak, İbrahim Varlı, Bedri Baykam’ın da bir yazısı bulunuyor.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan kitapta, dönemin gazetelerinde çıkan haberler, yazılar ile aile albümlerinden fotoğraflar da yer alıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Dinç Çoban’ın yaptığı kitabın proje koordinatörlüğünü Sedef Narçın üstlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı