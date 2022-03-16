Bir İş Kesintisinin Ortalama Maliyeti Saatte 80 Bin Dolardan Fazla

BULUT BİLİŞİM İŞ SÜREKLİLİĞİNDE OPERASYONEL KOLAYLIK SAĞLIYOR!

Yapılan araştırmalara göre, bir şirket için ortalama kesinti maliyetinin saatte 84.650 dolar olması iş sürekliliğini riske atarken felaket senaryolarının ciddiyetini de gözler önüne seriyor. BT hizmetlerindeki yaşanan aksaklıklar sırasında riskleri minimize etmenin en kritik yolunun verilerin yedeklenebilir ve en kısa sürede geri dönüş sağlanabilir olması olduğunu aktaran Teletek Bulut Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Taner Tekeci, iş sürekliliği planını uygularken bulut bilişimin sağladığı 4 faydaya dikkat çekiyor.

Dijital dönüşümün hakim olduğu günümüz dünyasında rekabet ortamının dışında kalmak istemeyen kurumlar, dijital girişimlerine öncelik vererek iş sürekliliğini sağlamak için adımlar atıyor. Veri ihlalleri ve felaket senaryoları ile karşı karşıya kalan kurumlar, BT süreçlerinde kesinti yaşıyor ve iş operasyonlarını sürdürmekte zorlanıyor. Öyle ki Veeam’in 2021 Veri Koruma Raporu’na göre de bir kesintinin saatte ortalama 84.650 dolar maliyete yol açması, bir felaket durumunda verilerin korunmasının önemini ortaya koyuyor. Kurumların öngörülemeyen senaryolarla bulut teknolojilerini kullanarak daha rahat başa çıkabileceğini ve kendilerini buna daha iyi hazırlayabileceğini aktaran Teletek Bulut Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Taner Tekeci, bulut sistemlerinin iş sürekliliğini sağlama sürecindeki 4 faydasına dikkat çekiyor.

İş Sürekliliğini Sağlamak için Bulut Teknolojisinin 4 Faydası

Veri kaybının mümkün olduğunca önlenmesi zaman, finans ve verimlilik açısından kritik bir önem taşırken RTO (Kurtarma Süresi Hedefi) ve RPO (Kurtarma Noktası Hedefi), felaket senaryolarında kayıpları azaltmak ve süreleri kısaltmak isteyen kurumların hedefleri arasında yer alıyor. Özellikle de bulut bilişim sunduğu pek çok yenilikçi çözüm ve farklı kullanım alanları sayesinde iş sürekliliğini sağlamada kilit bir rol oynuyor. Bir kesinti sonrası kurumların alacağı aksiyonların rekabet ortamındaki durumunu belirleyeceğini aktaran Teletek Bulut Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Taner Tekeci, bulut teknolojilerinin iş sürekliliğini korumaya yardımcı olduğunu aktararak 4 faydasına dikkat çekiyor.

1. Bulut teknolojileri esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. BT yatırımları işletmelerin karşısına ciddi maliyetler çıkarır. Bunun üzerine bir de “öngörülemezlik” eklendiğinde, yöneticiler BT yatırımı kararı vermekte çok zorlanır hale geliyorlar. Tekeci, bulut teknolojilerinin birincil faydasının BT maliyetlerini güncel ihtiyaca göre ölçeklenebilir olması sayesinde yöneticilere sağladığı bütçesel rahatlama olduğunu vurguluyor. Tekeci’ye göre BT altyapılarını bulutta çalıştıran firmalar kendi hedeflerine odaklanmak için çok daha fazla alana sahip oluyorlar. Ayrıca BT altyapısının iş gerekliliklerine uygun kalite standartlarında yönetimi konusunda da ciddi bir rahatlama yaşıyorlar.

2. Felaket senaryolarına karşı hazırlıklıdır.İş sürekliliğini sağlamak kurumlar için oldukça önemlidir. Çünkü değişen koşullara adapte olma hızı günümüzde çok büyük önem arz ediyor. Bulut teknolojileri sunduğu birçok yenilikçi çözümle iş süreçlerini geliştirme konusunda geniş bir altyapı sağlıyor. Bulut tabanlı sistemler, olası felaket senaryolarında karşılaşılabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olduğu için iş süreçlerinin aksamasını önleyerek geleneksel yöntemlerin aksine daha hızlı ve uygun maliyetli bir felaket kurtarma çözümü sağlıyor. Kurumların felaket senaryolarına karşı kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Tekeci, doğru bir iş sürekliliği planı ve bulut sistemi ile kesintilerin etkilerinin minimuma inmesinin mümkün olduğunu vurguluyor.

3. Daha az maliyetlidir. Veri kaybı nedeniyle yaşanan iş kesintileri, kurumları ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Veeam’in 2021 Veri Koruma Raporu’na göre de ortalama kesinti maliyetinin saatte 84.650 dolar olması endişeleri artırıyor ancak bulut sistemleri ile veri yedekleme ve kurtarma çabaları otomatik olarak yapılabiliyor. Böylelikle felaket durumu meydana geldiğinde kurumlar, kesinti süresini en aza indirerek yüksek maliyetlerin önüne geçebiliyor. Kurtarma Süresi Hedefi (RTO) ve Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) değerlerinin belirlenmesinin iş sürekliliğinin sağlanmasında büyük bir rol oynadığını aktaran Teletek Genel Müdür Yardımcısı Taner Tekeci, veri yedekleme ve felaket kurtarma senaryolarının belirlenmesinde RTO ve RPO’nun önemli olduğunu ve artık kurtarma çabalarının nereden başlanması gerektiğinin kolaylıkla belirlenebileceğinin altını çiziyor.

4. Sorunsuz yedekleme olanağı sağlar. Uygun ve doğru veri yedekleme olmadan bir iş sürekliliği çözümüne sahip olmak oldukça zor. Bulut teknolojilerinin verileri birden fazla yerde depolaması ve tek bir arıza noktasına bağlı kalmaması nedeniyle olası bir kesinti sonrasında iş süreçleri aksamıyor. Bir bölgedeki bulut hizmeti kesintiye uğradığında veya arızalandığında başka bölgelerdeki veri merkezleri sayesinde bulut hizmeti kolaylıkla kullanılmaya devam edilebiliyor. Farklı coğrafi bölgelerde bulunan veri merkezleri sayesinde işlerin kesintilerinin önüne geçtiklerini dile getirenTekeci, her dakika bu veri merkezlerinde tüm verilerin sorunsuz ve otomatik olarak yedeklendiğinin altını çiziyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı