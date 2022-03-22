Birbirinden Kullanışlı ve Ucuz Teknolojik Ürünler 24 Mart’tan İtibaren A101 Mağazalarında

11.000’i aşkın mağazasıyla Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, akıllı telefondan teknolojik aksesuarlara, küçük ev aletlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı alternatifi müşterilerin beğenisine sunuyor…

TELEVİZYONLARDA FARKLI MARKALAR A1O1’DE…

Üç tarafı çerçevesiz tasarımı ile dikkat çeken SAMSUNG 58AU7000 58” 4K Crystal UHD TV, Ultra HD görüntü kalitesinin yanında; dâhili HD uydu alıcısı, 4 çekirdekli işlemci, 20W ses çıkış gücü, 3 adet HDMI ve 1 adet USB çıkışına sahip. Youtube ve Netflix uygulamalarına kolay erişim sağlayan işletim sistemi ile kaçırılmayacak bir ürün olan bu televizyon; 10.799 TL fiyatı, 2 yıl Samsung garantisi ve ücretsiz montaj imkânı ile bu hafta A101 marketlerinde satışa çıkıyor.

Evde sinema keyfini yaşamak isteyenler her hafta olduğu gibi yine A101 marketlerinde farklı televizyon alternatiflerine de göz atabilir. HI-LEVEL HL55FMN243 55’’ ULTRA HD WEBOS SMART LED TV, dâhili uydu alıcısı, Wireless Play özelliği ve dâhili Wi-Fi sayesinde Netflix, Youtube, Prime Video ve Exxen uygularına kolayca erişim sağlayan bu televizyon, 2x8W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ve 2 yıl Sunny garantisi ile sadece 5.999 TL’den satışta olacak.

BEYAZ EŞYALARI YENİLEMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT!

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı, 353 Litre soğutucu ve 98 Litre dondurucu hacim olmak üzere 451 Litre net hacmi ve çift kapı özelliği sayesinde kolay kullanıma sahip. 7 kilogramı 24 saatte dondurabilen bu ürün Vestel Servis güvencesindeki 2 yıl garanti, 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum garantisi ve 4.999 TL fiyatıyla A101 teknoloji reyonlarında satışta.

Her evde rahatlıkla kullanılabilen, statik soğutma sistemine sahip 4 yıldızlı FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucunun 95 Litre net hacmi bulunuyor. Bir çekmece ve iki flake kapak ile toplamda üç çekmecesi bulunan dondurucu, değiştirilebilir kapı açılış yönü sayesinde her alana kolayca yerleştirilebiliyor. Bu harika ürün 2 yıl garantisi ve 1.999 TL fiyatıyla A101’lerde.

Enerji dostu SEG SBM 6001/BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesiyle keyifli sofralarda endişesiz dakikalar yaşanmasını sağlıyor. Ön yıkama, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakikada süper yıkama gibi 6 farklı programı olan makinenin zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği de bulunuyor. Kaçırılmaması gereken bu bulaşık makinesi, 2 yıl garantisi, ücretsiz teslimat-kurulum ve 3.599 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi, çocuk kilidi ve LED göstergesinin yanında, ön ve hızlı yıkama programlarını da içeren 15 farklı program seçeneği ve 1200 devir özelliklerine sahip. Tek seferde 10 kg çamaşır yıkayabilen bu kaçırılmayacak makine; 2 yıl Vestel garantisi, ücretsiz teslimat kurulum ve 3.999 TL’den tüm A101’lerde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

REEDER CEP TELEFONU BU HAFTA A101’DE!

Fiyat/performans ürünü olarak raflarda yerini alan REEDER P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu, yüz tanıma özelliği ve 6.5 inç HD ekranının yanında 3800 mAh pil gücü ile de uzun süreli kullanım sağlıyor. 2GB RAM, 32GB dâhili hafızası sayesinde bilgilerinizi güvenle saklayabilen, 8MP arka ve 5MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye olanak sağlayan telefon, KVK güvencesi ve 2 yıl garanti imkânı sunuyor. Bu kaçırılmayacak ürün, 1.799 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101’nin reyonlarında yerini alıyor.

TEKNOLOJİK AKSESUARLARDA BU HAFTA NELER VAR?

149 TL fiyatıyla öne çıkan PIRANHA Akıllı Saat, gerçek nabız kontrol sensörü sayesinde kalp ritmi, kan basıncı ve oksijen ölçme, uyku izleme ve adım sayısı gibi bilgilerin edinilmesine olanak sağlarken; mesaj ve çağrı geldiğinde titreşim özelliği sayesinde kullanıcıyı uyarabiliyor. 2 yıl garantisi bulunan bu harika ürün tüm A101 marketlerinde.

PIRANHA Ayaklı Youtuber Işığı ile mükemmel öz çekimlere ve videolara sahip olmak mümkün. Metal sabitleme ayakları, 26 cm çapı, 360 derece dönebilme özelliği ve kumanda kontrolüyle oldukça pratik bir kullanıma sahip olan bu ürün; 120 LED ampul ile 3 farklı ışık seçeneği sunarken 2 yıl garantisi ve 129 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101’de

ELITLED Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul kumanda üzerinden ses açıp kapama, durdurup devam ettirme, şarkı değiştirme ve parlaklık kontrolü ile mekana farklılık katıyor. Eğlenceli anlar geçirmeye olanak sağlayan ampul 69,95 TL fiyatı ve 2 yıl garantisiyle A101’lerde ve a101’de.

Akıllı televizyonları tamamlayıcı nitelikteki akıllı kumanda A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor. PIRANHA Smart TV Akıllı Kumanda, sesli komut verme,Akıllı TV, Android TV Box, tablet, PC, projektör ile bağlanabilme özelliklerine sahip. 99,95 TL gibi son derece cazip bir fiyata satılan ürün 2 yıl garantisiyle birlikte 24 Mart tarihinden itibaren tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

PIRANHA Akıllı Telefon Ekran Büyütücü geniş ekran HD görüntüsü ve ekran yansıtma özellikleri ve 2 yıl garantisiyle 39,95 TL’ye tüm A101’lerde.

A101’DEN MOTOR TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER…

Sürekli değişken otomatik vites ve elektronik kontrollü enjeksiyon sistemleriyle ergonomik sürüş keyfi sunan, 1805 x 660 x 1050 mm ölçülerinde, 80 kg ağırlığında APEC 49.4 CC Benzinli Moped, 5,3L yakıt tankı kapasitesine sahip. 2.1kW güç üretebilen motorgücü bulunan ürün, düşük yakıt tüketimi, dengeli sürüş ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi ve 2 kişilik oturma kapasitesine sahip. L1e-B sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli, Euro5 standardında ve B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilen Moped, 15 iş günü içerisinde adresinize en yakın Volta motor servisine ücretsiz teslimat özelliği ve 13.999 TL’lik fiyatıyla meraklılarını bekliyor.

EVLERİN YARDIMCISI KÜÇÜKEV ALETLERİ…

SINGER 14SH654 Overlok Makinesi, iplik takmak için renk kılavuzu, 3 veya 4 iplikle çalışma imkânı, pedalla motor hız ayarı ve daha birçok kullanışlı özelliğiyle öne çıkıyor. 2 yıl Singer garantisi kapsamındaki ürün 1.999 TL fiyatı ile tüm A101 mağazalarında satışta.

SUNNY Melodi Multi Blender Seti, bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 459 TL fiyatı ile göze çarpan ürünün, 1500 W gücü, 1500 ml kapasiteli haznesi, 800 ml ölçü kabı, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayakları, 4 kanatlı paslanmaz çelik bıçağı, 3 adet paslanmaz rendesi ve paslanmaz çırpıcıları bulunuyor. 2 kademeli hız ayarına sahip ürün 2 yıl garantisiyle satışa çıkıyor.

KIWI KSB 2216 Stant Blender, bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 299 TL fiyatı ile göze çarpan ürünün, 1000 W gücü, 1800 ml kapasiteli haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayakları, 4 paslanmaz çelik bıçağı, sürahi besleme ağzı ve ölçü kabı bulunuyor. Sebze, meyve, fındık, ceviz, dondurulmuş gıda ve buz kırmak için ideal olan ürün, 2 yıl garantisiyle hem marketlerde hem de a101’de satışa çıkıyor.

ARZUM AR1100 Starmix El Mikseri 239 TL fiyatı, 300 W motor gücü, 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı, karıştırıcı, 2 adet hamur yoğurucu aparatı ile 3 yıl garantisi bulunuyor. Bu muhteşem yardımcı tüm A101 marketlerinde.

Hayatı kolaylaştıracak bir diğer küçük ev aleti ise KIWI KK 3328 Cam Su Isıtıcı. Sadece 179 TL’den satışa sunulan bu ürün, 2000 W motor gücüne, 1.8 L su kapasitesine, paslanmaz çelik gizli ısıtmaya, kablosuz 360 derece kullanıma ve 2 yıl garantiye sahip. Cam su ısıtıcısı tüm A101’lerde olduğu gibi 24 Mart itibarıyla a101’de de satışa çıkıyor.

379 TL fiyatıyla dikkat çeken FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge, torbasız pratik kullanım özelliği ve 1 L toz haznesi sayesinde oldukça kullanışlı. 3 yıl garantisi bulunan ürüne A101 mağazalarından ve a101’den kolayca ulaşılabiliyor.

260 ml kapasiteli ışıklı su tankına ve 2400 W motor gücüne sahip ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü, ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. 35 g/dk sürekli buhar gücünün yanında 120 g/dk şok buhar özelliği de bulunan ürün, çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Oldukça kullanışlı olan bu ütü; 3 yıl garantisi ve 299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Her evin olmazsa olmazlarından SCHAFER VENTUS Saç Kurutma Makinesi 2000 W motor gücü, 2 kademeli hız ayarı ve aşırı ısınma koruması ile bu hafta A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 149 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.

Ergonomik tasarımıyla kıyafetlerde oluşan tiftik parçalarını zarar vermeden temizleyen FLAVEL FLV 120KT Tiftik Temizleyici kolay ve hızlı kullanım için geniş tıraşlama yüzeyine, fırça yardımı ile kolay temizleme imkânına sahip. 2 adet AA pille çalışan ürün; özelliklerinin yanı sıra 39,95 TL fiyatıyla da dikkat çekiyor.

SEN DE A101’LE YENİLEN!

Tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sistemi ile hayatı kolaylaştıran ARZUM AR 5075 Epilasyon Aleti, 2 hız ayarı, temizleme fırçası, saklama kılıfı bulunuyor. 179 TL fiyatıyla 3 yıl garantiye sahip bu harika ürüne A101 mağazalarından ve a101’den ulaşılabiliyor.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımlı APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi, bakımına önem veren erkekler için kullanışlı bir ürün. 1200mAh Büyük li-iyon pil kapasitesi, Paslanmaz çelikten ve titanyumdan yapılmış bıçaklar ve 6 boydan oluşan tarak aparatları ile istenilen saç modellerini yapmayı kolaylaştırıyor. Kablolu veya kablosuz özelliğiyle de kullanım kolaylığı sunan ürün; 2 yıl garantisi ve 239 TL fiyatıyla tüm A101’lerde.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi; bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir ürün. Güçlü motoru, paslanmaz çelik bıçakları, şarj edildiğinde 45 dakika kesintisiz kullanımı, ayarlanabilir kılavuz tarağı ile istenilen saç ve sakal modellerini yapmaya yardımcı olan makine; temizlik fırçası, yağı, USB şarj kablosu ve 2 yıl garantisiyle sadece 99,95 TL.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı