Bircom, Zoom Phone çözümünü kurum ve KOBİ’lere sunmaya hazır!

Dünya üzerinde 46 ülkede kullanıma açılarak kısa müddette tüm telefon sistemleri ortasında 1 milyon kullanıcıya en süratli ulaşan sistem olma muvaffakiyetini gösteren Zoom Phone Türkiye’de. Yetkili Zoom partneri Bircom tarafından kurum ve KOBİ’lere sunulacak olan Zoom Phone tahlili; masaüstü uygulamasının yanında Windows, MacOS, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Kesiminde öncü pozisyonunda bulunan Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki gereksinimlerine en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı tahlilleri, yüksek müşteri memnuniyetiyle sunmaya devam ediyor.

İşletme ve kuruluşların online ortamda meselesiz bir biçimde irtibat kurmalarını sağlayarak bu kapsamda; görüntü, ses, içerik paylaşımı ve sohbet tahlilleri sunan Zoom ile güçlerini birleştiren Bircom, Zoom tarafından kullanıma sunulan Zoom Phone tahlilini kurum ve KOBİ’lere sunmaya hazır.

Gelişmiş denetim paneliyle tüm görüşmeler kayıt altında

Online bağlantı alanında öncü pozisyonda bulunan Zoom; taşınabilir aygıtlar, masaüstü bilgisayarlar, telefon ve toplantı odası sistemlerinde kusursuz çalışan irtibat tahlilleri sunmayı sürdürüyor. Marka, kurumların telefon sistemi ihtiyaçlarını görüntü irtibat platformu Zoom’da birleştirmelerine imkan tanıyan “Zoom Phone”la kurumlara kesintisiz, tek noktadan yönetilen bir bağlantı tahlili sunuyor.

Bulut telefon tahlili “Zoom Phone”, sesli bağlantısı kolaylaştıran sade kullanıcı orta yüzü, davet kalitesi ile kullanım bilgilerinin izlenmesini sağlayan idare paneliyle, yapılan görüşmelerin ayrıntılı raporlarının alınabilmesini ve listede ekli bireylerin kiminle görüştüğünün denetim edilmesini sağlıyor. Sistem, yapılan görüşmeleri kaydederken, kullanıcıların müsait olmadığı durumlarda ses kaydı bırakılmasına da imkan tanıyor.

Sesli görüşmeler tek bir dokunuşla Zoom toplantısına dönüşüyor

HD ses kalitesiyle hem masaüstü hem de taşınabilir aygıtlardan telefon görüşmesi yapılmasını ve sesli iletilerin dinlenebilmesini sağlayan “Zoom Phone”, entegre butonu sayesinde telefon görüşmelerinin bir dokunuşla Zoom toplantısına dönüştürülmesini de sağlıyor.

Telefon numarasını değiştirmeden kullanılabiliyor

400’den fazla farklı özelliği bünyesinde barındıran, yurt içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcılarla uyumlu çalışan “Zoom Phone”, kullanıcıların sistem üzerinde kendi telefon numaralarını kullanabilmesini de destekliyor. Uçtan uca şifreleme ve kullanıcının tercihine nazaran optimize edilebilen güvenlik özellikleri ile azamî güvenlik sağlayan platform, tüm bağlantı tahlillerini tek bir noktada toplayarak kurumlara maliyet avantajı sağlıyor.

Düşük bant genişliğinde yüksek performans

Düşük bant genişliğinde görüşme kalitesini optimize ederek görüşmenin kesintisiz bir formda sürdürülmesini sağlayan sistem, düşük data tüketimiyle de öne çıkıyor. Salesforce.com, Microsoft Office 365 ve Google G-Suite entegrasyonuna sahip olan Zoom Phone’la, uygulamalar aracılığıyla tek bir dokunuşla telefon görüşmeleri başlatabiliyor.

Bircom, kurumlara sunduğu bağlantı tahlillerinin kapsamını genişletmeye devam edecek

Bircom CEO’su Can İlkhan, “Bircom olarak görüntü konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık tahlillerimizle konuttan çalışma ortamına geçiş yapan şirketlerin gereksinimlerini karşılayacak profesyonel tahliller sunmaktayız. Kısa mühlet evvel sunduğumuz tahlillerin kapsamını genişleterek Zoom ile güçlerimizi birleştirdik. Zoom Phone’la, Zoom ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında kurumlara tek noktadan yönetilebilen gelişmiş bir bağlantı tahlili sunuyoruz” dedi.

Eser portföyleri ortasında yer alan bütünleşik irtibat tahlillerini Zoom eserlerine entegre ederek online toplantı gereksinimlerine tümleşik tahliller sağladıklarının altını çizen İlkhan, “Bircom bünyesinde bulunan tamamlayıcı eserler ile online görüşmelerdeki kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse; Yealink markamıza sahip telefon sistemleri, konferans sistemleri, telsiz telefon ve baz sistemlerimiz donanım noktasında Zoom’la 100 uyumlu çalışabilmekte. Ayrıyeten, Audiocodes markamızın masaüstü telefonları, gateway ve SBS (Session Border Controllers)’leri de Zoom ile tam uyumlu çalışmaktalar. Bircom olarak kurumlara sunduğumuz irtibat çözümlerimizin kapsamını genişletmeyi sürdüreceğiz” halinde kelamlarına devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı