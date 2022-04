Birimler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen birimler arası voleybol turnuvasında şampiyon zabıta ekiplerinin oluşturduğu Since 1826 oldu.

9 takımın katıldığı “Çorlu Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası” Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. 21 Mart – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda takımlar şampiyonluk için tüm güçlerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti.

Yarı final müsabakalarının ardından İmar Gücü, Since 1826, Yakamoz ve Trakya’nın Güneşi takımları final maçlarında karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenerek şampiyonluk maçına çıkan Since 1826 ve İmar Gücü takımlarının arasında oynanan müsabakada gülen taraf zabıta ekiplerinden oluşan Since 1826 takımı oldu. Since 1826 müsabakayı 3-2 kazanarak turnuvanın galibi ve kupanın sahibi oldu. İmar Gücü ise turnuvayı 2. olarak tamamladı.

Yakamoz ve Trakya’nın Güneşi takımları arasında oynanan 3.’lük ve 4.’lük müsabakası da oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden Trakya’nın Güneşi turnuvada 3.’lüğü elde etti.

Turnuva sonunda değerlendirmede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, futbol turnuvasının ardından birimlerden gelen talep üzerine düzenlenen voleybol turnuvasının personelin motivasyonunu artırdığını belirterek, “Oldukça keyifli ve çekişmeli müsabakalar izledik. Personelimizin motivasyonunu ve uyumu artıran, birimler arasında dostluk ve yardımlaşmaya olumlu katkılar sunan bu tür organizasyonları devam ettireceğiz. Turnuvaya katılan ekip arkadaşlarımı kutluyorum ve maçlarda görev alan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra turnuvada dereceye giren takımlara Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Kemaleddin Avcı ve Hakan Öztürk tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

