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Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 10 Görüntüleme

Birko, 1 Temmuz’da yeniden üretime başlıyor

Birko, 1 Temmuz’da yeniden üretime başlıyor

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş, 1 Temmuz’da yine üretime başlayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Covid-19 tesiri nedeniyle daha evvelki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihileri ortasında üretime orta verilmesine karar verilmiş ve kurallar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. İdare şuramız aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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