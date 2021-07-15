Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Dayanak Programının üçüncü dönemi kapsamında aldığı hibe desteği ile son derece kapsamlı olan bu projeyi hayata geçiriyor.

Gülmek Düzgünleştirir Derneği üyelerinin ve gönüllülerinin yeteneklerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi için bir vasıta misyonu görmesi emeliyle tertip içinde bir İstekli Eğitim Programı, bir Rehber Aile Programı ve bir de Eczaneler üzerinden yürütülecek program geliştirilecek.

REHBER AİLE PROGRAMI ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI: St.Jude Hastanesi’nin programından uyarlanan programda, gaye “ Yaşayan Bilir” görüşünden yola çıkarak, çocuğu kanser tedavisi görmüş istekli ailelerin aldıkları bir eğitim sonrasında, yeni teşhis alan çocukların ailelerine rehberlik etmesini kapsıyor.

1 yıllık program sonunda en az 50 Rehber Aile Üyesi/Mentör & 50 Faydalanıcı Aile/Mentee ile projenin yaygınlaşması hedefleniyor.

GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI:

Gülmek Düzgünleştirir Derneği faaliyetlerinde gönüllüleriyle birlikte birçok proje ve aktifliği hayata geçiriyor. Gönüllüler, önemli hastalıklar ve travmalar sebebiyle gülmeye muhtaçlığı olan 2-6 yaş ortasındaki çocuklar ve ebeveynlerine yönelik geliştirilen psiko-sosyal çalışmalarda yer alabilirken irtibat, kaynak geliştirme ve yapılan projelerde de derneğe katkı sağlayıp takviye olabiliyor.