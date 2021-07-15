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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 15 Temmuz 2021 8 Görüntüleme

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

Gülmek Güzelleştirir Derneği kuruluşunun 5. yılında hayata geçirdiği, AB dayanaklı “Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim” Projesi ile kanser tedavisi gören çocuklar alanında çalışan Türk sivil toplum aktörleri için yeni bir kaynak merkezi misyonu üstleniyor. Bir dizi saha programı ile hem derneğin hem de öteki STKların kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Dayanak Programının üçüncü dönemi kapsamında aldığı hibe desteği ile son derece kapsamlı olan bu projeyi hayata geçiriyor.

Gülmek Düzgünleştirir Derneği üyelerinin ve gönüllülerinin yeteneklerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi için bir vasıta misyonu görmesi emeliyle tertip içinde bir İstekli Eğitim Programı, bir Rehber Aile Programı ve bir de Eczaneler üzerinden yürütülecek program geliştirilecek.
REHBER AİLE PROGRAMI ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI:
St.Jude Hastanesi’nin programından uyarlanan programda, gaye “ Yaşayan Bilir” görüşünden yola çıkarak, çocuğu kanser tedavisi görmüş istekli ailelerin aldıkları bir eğitim sonrasında, yeni teşhis alan çocukların ailelerine rehberlik etmesini kapsıyor.

1 yıllık program sonunda en az 50 Rehber Aile Üyesi/Mentör & 50 Faydalanıcı Aile/Mentee ile projenin yaygınlaşması hedefleniyor.

GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI:

Gülmek Düzgünleştirir Derneği faaliyetlerinde gönüllüleriyle birlikte birçok proje ve aktifliği hayata geçiriyor. Gönüllüler, önemli hastalıklar ve travmalar sebebiyle gülmeye muhtaçlığı olan 2-6 yaş ortasındaki çocuklar ve ebeveynlerine yönelik geliştirilen psiko-sosyal çalışmalarda yer alabilirken irtibat, kaynak geliştirme ve yapılan projelerde de derneğe katkı sağlayıp takviye olabiliyor.

Gülmek Düzgünleştirir Derneği gönüllüleri gülmenin düzgünleştirici gücüne inanarak, hem kendi toplumsal farkındalığını yerine getirme fırsatı bulabilirken hem de şahsî yetkinlik ve marifetlerini geliştirmelerine katkı sağlayabiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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