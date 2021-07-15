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Ana Sayfa Eğitim 15 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

Birlikte Gelişelim Birlikte Gülelim Projesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Dayanak Programının üçüncü dönemi kapsamında aldığı hibe desteği ile son derece kapsamlı olan bu projeyi hayata geçiriyor. 

Gülmek Düzgünleştirir Derneği üyelerinin ve gönüllülerinin yeteneklerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi için bir vasıta misyonu görmesi hedefiyle tertip içinde bir İstekli Eğitim Programı, bir Rehber Aile Programı ve bir de Eczaneler üzerinden yürütülecek program geliştirilecek.
St.Jude Hastanesi’nin programından uyarlanan programda, maksat “ Yaşayan Bilir” görüşünden yola çıkarak, çocuğu kanser tedavisi görmüş istekli ailelerin aldıkları bir eğitim sonrasında, yeni teşhis alan çocukların ailelerine rehberlik etmesini kapsıyor.

1 yıllık program sonunda  en az 50 Rehber Aile Üyesi/Mentör & 50 Faydalanıcı Aile/Mentee ile projenin yaygınlaşması hedefleniyor.

Gülmek Güzelleştirir Derneği faaliyetlerinde gönüllüleriyle birlikte birçok proje ve aktifliği hayata geçiriyor. Gönüllüler, önemli hastalıklar ve travmalar sebebiyle gülmeye gereksinimi olan 2-6 yaş ortasındaki çocuklar ve ebeveynlerine yönelik geliştirilen psiko-sosyal çalışmalarda yer alabilirken bağlantı, kaynak geliştirme ve yapılan projelerde de derneğe katkı sağlayıp dayanak olabiliyor. 

Gülmek Güzelleştirir Derneği gönüllüleri gülmenin güzelleştirici gücüne inanarak, hem kendi toplumsal farkındalığını yerine getirme fırsatı bulabilirken hem de ferdî yetkinlik ve maharetlerini geliştirmelerine katkı sağlayabiliyorlar. 

Ülkemizin en geniş ağa sahip, en güçlü ağlarından biri olan eczanelerde Pharmetic Teşebbüsçü Eczacılar Derneği iştiraki ile geliştirilecek projede, kanser tedavisi gören çocukların ailelerine İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Bursa’daki 100 eczane üzerinden bilgilendirici broşürler ile  ulaşılması ve tıpkı vakitte bu eczanelerde satılacak Gülmek İyleştirir Derneği eserleri ile dernek faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hibya Haber Ajansı

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