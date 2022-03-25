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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 25 Mart 2022 24 Görüntüleme

Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu

Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu

Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti

Körfez ilçesinde yaşayan bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan turistin yardımına Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. İngiliz turist Zabıta ekiplerince Körfez’deki yakınlarının evine bırakıldı.

İZMİT’TE KAYBOLDU

Körfez’de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camii’ne sığındı. Camii imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.

YAKININA ULAŞILIP EVİNE BIRAKILDI

İngiliz turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri bisikletli İngiliz turisti, Körfez’deki arkadaşlarının evine bıraktı. İngiliz turist, kendisiyle ilgilenen Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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