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Ana Sayfa Teknoloji 11 Mart 2022 27 Görüntüleme

‘Bitcoin Gündemi’ her hafta satoshi TV’de

‘Bitcoin Gündemi’ her hafta satoshi TV’de

Bitcoin ve kriptopara dünyasını günlük yaşamın bir parçası olarak konumlandıran satoshi TV ve satoshi Radio yeni programı ‘Bitcoin Gündemi’ ile, BtcTurk | PRO sponsorluğunda, her hafta Cuma günü Bitcoin’le ilgili gelişmeleri ekrana taşıyor.

Bitcoin ve kriptopara dünyasını yaşamdan sanata, teknolojiden eğlenceye, yeni nesil finanstan spora kadar yepyeni içeriklerle buluşturan satoshi TV ve satoshi Radio, farklı bakış açıları sunarak, Bitcoin’in nabzını tutmaya devam ediyor.

Özgün içerikleri ile dikkat çeken satoshi TV, yepyeni bir programı izleyici ile buluşturuyor. BtcTurk | PRO sponsorluğunda, Ezgi Adaş Bozkurt’un sunumuyla ‘Bitcoin Gündemi’ programının ilk bölümü 11 Mart, Cuma günü satoshi TV ve satoshi Radio’da yayınlanıyor. Her hafta Cuma günü yayınlanacak program, Bitcoin ile ilgili haber ve gelişmeleri ele alıyor. Zaman zaman uzman konukların da bağlanacağı program, Bitcoin’i anlamak, tanımak ve takip etmek isteyenlere zengin bir içerik sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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