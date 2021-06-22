Bitexen’den loca Fight Club sponsorluğu

Bitexen Teknoloji, bu yıl 25. defa düzenlenecek olan Türkiye’nin en itibarlı Kickboks galası Loca Fight Club Gala Gecesi’nin ana sponsoru oldu. 18 Haziran’da gerçekleşecek olan karşılaşmalar TSİ 21.00’de canlı olarak yayınlanacak.

Vizyoner atılımları, geliştirdiği inovatif teknolojilerle isminden sıkça kelam ettiren ve Türkiye’de FinTek kesiminde tepeyi hedefleyen Bitexen Teknoloji, bu yıl 25.si düzenlenecek olan Loca Fight Club Gecesi’nin ana sponsoru oldu. Son vakitlerde teknoloji iş birlikleri ile Türk sporuna paha katan Bitexen, kişisel spor kısımlarını da desteklemeye devam ediyor. Üç buçuk saat boyunca sürecek olan karşılaşmalar televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya şampiyonlarının gayret edeceği Gala Gecesi bu yıl birinci defa ülkemizin konut sahipliğinde gerçekleşecek.

Bilindiği üzere Bitexen Teknoloji, daha evvel Adana Demirspor ile 5+5 yıllık forma göğüs sponsorluğunu ve Boluspor ile 2021 – 2022 döneminin tamamında forma sırt sponsorluğunu hayata geçirmişti. Bu mutabakatlara ek olarak, Sivasspor, Kayserispor, Giresunspor, Boluspor ve Adana Demirspor ile teknoloji iş birliklerine imza attı ve bu iş birlikleri kapsamında kulüplerin taraftarlarına özel fan token ve taşınabilir uygulamalar geliştirdi.

Spor ve finansal teknoloji ortasındaki köprüyü oluşturarak, dalının hudutlarını genişleten ve katma paha yaratan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Fazilet tertip hakkında görüşlerini bildirdi; “Sektörümüzde birincilere imza atan bir FinTek şirketi olarak, ülkemizde gerçekleşecek böylesine itibarlı bir tertibin ana sponsoru olmaktan memnunuz. Bitexen, sporun her kısmında yer almaya değer veriyor ve dalımızı tanıtmayı hedefliyor. Futbol, basketbol ve drift yarışları üzere birçok spor kısmında hem sponsor olarak dayanak verdik hem de teknolojik iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki süreçte sporseverlerle farklı tertipler, iş birlikleri ve sponsorluklarla buluşmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Loca Fight Club sponsorluğumuz ile izleyicilere Kickboks şöleni yaşatacak gala gecesinde yer alıyor olmaktan memnunluk duyuyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı