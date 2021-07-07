Bitkisel İçerikli Temizlik Ürünlerinde Yüksek Performans

Tabiat dostu paklık eserlerinde performans açısından tüketicinin başında oluşan soru işaretleri sona eriyor.

Sürdürülebilir etraf şuurunun daha da artmasıyla markaların bitkisel ve vegan içerikli eserler üreterek, tüketicilerin bu hassasiyetlerine karşılık verdiği eser kategorileri raflardaki yerini aldı. Bilhassa hijyen, ferdî bakım üzere kullanılması elzem olan, birebir temas edilen ve çeşitli kimyasallar içeren eserlerde bu hususa daha da dikkat ediliyor. Ayrıyeten bu eserlerin test evresinde hayvanların kullanılmaması ve hayvansal katkı unsuru içermemeleri de bilhassa tercih sebebi olmalarını sağlıyor.

Bitkisel ve vegan içerikli eserlerin çeşitli kimyasal unsurlar içermemesi tüketici tarafında, eser performansı açısından bir ekip soru işaretlerine sebep olabiliyor. Şuurlu formda ekolojik ve vegan eserleri tercih etmek isteyenler, paklık performansından ötürü bu tercihlerinden vazgeçmek durumunda kalıyor.

Tabiat ve etraf dostu paklık eserleri ailesi Life by Yoksul serisi ile bu alandaki eksikleri büyük ölçüde giderdiklerinin altını çizen Saruhan Kimya ve Paklık Eserleri Pazarlama Müdürü Zeynep Mercan, “Bugün markete gittiğinizde ferdî bakım, hijyen ve paklık kategorilerinde raflarda birçok alternatif çevreci eserin bulunduğunu görebilirsiniz. Ancak yaptığımız titiz pazar araştırmaları sonucunda birçoğunun kâfi paklık yapamadıkları ve tüketicinin performans beklentisini karşılamadıkları bizim de elde ettiğimiz bir sonuç. Durum bu türlü olunca da tüketici istemese de bu eserleri almaktan vazgeçmek durumunda kalabiliyor.

Life by Yoksul olarak bu sorunu tespit edip, önemli bir pazar araştırmasının ardından Ar-Ge çalışmalarımızı bu tarafta başlattık. Sonuç olarak 2 yıllık ayrıntılı çalışma sonucunda, hem paklık ve hijyen beklentisini karşılayan, hem de tabiata ve beşere dost, ekolojik paklık eserlerimizi ortaya çıkarttık. Tüketici eserlerimizi tercih ederken başında, ‘Acaba güzel temizler mi?’ sorusunun kalmasını istemiyoruz. Bu algıyı kırmak için de çalışmalarımıza sürat kesmeden devam edeceğiz.

Saruhan Kimya olarak, İKMİB (Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda, “Kozmetik, Sabun ve Paklık Ürünleri” kategorisinde 1.’lik mükafatına layık görüldük. Bu da bahse ne kadar önemli yaklaştığımızın ve önemsediğimizin bir göstergesi olarak bizi gururlandırdı.” dedi.

Vegan ve Ecomark Sertifikalı Eserler

Zeynep Mercan, Life by Yoksul olarak sürdürülebilir bir doğal hayatın ve insan sıhhatinin kendileri için en kıymetli husus olduğunu belirterek, “Doğal kaynakların giderek azalması ve global ısınma üzere kıymetli bahislerde farkındalığın artmasıyla etrafa saygılı, geri dönüştürülebilir eserlere eğilimin arttığını gözlemlememiz sonucunda, insanların beklentilerini hakikat okuyarak bu pazara yöneldik.

Doğayı muhafaza konusundaki kararlılığımızı, aldığımız vegan ve ecomark sertifikalarıyla belgeledik. Bitkisel bazlı etkin unsur içeren Life by Yoksul eser ailesinde; sıvı-toz çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı ve ekolojik bulaşık makinesi tableti bulunuyor. Ayrıyeten bebekler ve hassas cildi olanlar için özel olarak geliştirilmiş Baby serisi bitkisel bazlı çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı ve doğal granül sabunumuz da mevcut. Serinin hiçbir eseri insan sıhhatine olumsuz tesirleri olan GDO, SLS, klor, paraben, boya üzere kimyasallar içermiyor.

Konsantre eserlerimizin üretiminde, konsantre olmayan eserlere nazaran ortalama yüzde 75 daha az su kullanılıyoruz. Bu da toplam üretime baktığınızda tonlarca su tasarrufu demek oluyor. Eserlerimizi tercih edenler, çağımızın sorunu kuraklığın önlenmesine de dolaylı olarak katkı sağlıyorlar.

Ayrıyeten eserlerimizde hayvansal içerikler bulunmamasının yanı sıra hiçbir eserimiz hayvanlar üzerinde test edilmemektedir. Kullandığımız ambalajlar da tabiatta çözünür ve geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir.” dedi.

Life by Yoksul, Saruhan Holding iştiraki olan Saruhan Kimya ve Paklık Eserleri Sanayi A.Ş. tarafından üretiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı