Bizim Toptan yüzde 34 ciro artışıyla güçlü büyümesini sürdürdü

Bizim Toptan, 2021 yılında güçlü dijital altyapısıyla desteklenen çoklu kanal stratejisi ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yapay zekâ yatırımlarının da etkisiyle cirosunda yüzde 34 rekor artışla büyüdü.

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan Satış Mağazaları, yaptığı yatırımlar ve müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş hizmetlerle 2021 yılında da başarılı performansını sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan 2021 yılında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 7,2 milyar TL’ye, net karını ise maddi duran varlıklarının yeniden değerlemesindeki değer artışının da etkisiyle 82,2 milyon TL’ye yükseltti.

Bizim Toptan’ın cirosunun artmasında Seç İş Ortaklığı modelinin büyümesinin önemli katkısı var. Esnafa destek olan bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market’in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2021’de her geçen gün artarken, Bizim Toptan’ın satışları içindeki payı da yükselmeye devam etti. 2022 yılının ilk aylarında yeni market açılışlarıyla bin 750’nin üzerinde SEÇ bayisine ulaşıldı.

Balcı: “Operasyonel başarılarımız finansal başarımıza da yansıyor”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, 2021 yılının zorlu ve belirsiz iş koşullarına rağmen şirketin başarılı finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2021 yılında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırmayı başardık. Dijital satış platformumuzu yapay zekâ destekli altyapımızla yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir markayız. Şirketimizi önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; yeni yatırımlarımızla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. 2021’i güzel sonuçlarla kapattık. 2022 yılının, dijitalleşmeye devam edeceğimiz ve verimli sonuçlar beklediğimiz daha da güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı