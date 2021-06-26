Blockchain ve Kripto Paralar Dünyayı “Yeniden” Şekillendirecek

Kripto para ve farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren Blockchain teknolojisine ve son devrin beğenilen yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralara dair tüm detaylar ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ konferansında masaya yatırıldı. Online olarak düzenlenen konferansa büyük ilgi gösterilirken, başlardaki sorular mevzunun uzmanları A’dan Z’ye cevaplandı.

“Kripto para kullanımı katlanarak devam edecektir”

Yeni devrin beğenilen ve merak edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralar ve yatırım araçlarının her tarafıyla ele alındığı ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ kongresinde “Küresel Finansta Bitcoin ve Blockchain Devrimi” bahisli oturumda konuşma yapan Gazeteci Muharrir Erkan Öz, kripto paraların her geçen gün günlük yaşama daha fazla girdiğini belirtti. Öz, “Dünya genelinde kullanılan kağıt ve madeni paraların toplamı 6.6 trilyon dolar. Kripto paralara baktığımızda ise şu an için 7 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Lakin gelişmeler bize gösteriyor ki bu sayı katlanarak artmaya devam edecek. Birebir vakitte ülkeler ve kurumsal firmalar da paha saklama konusunda kripto paralara yönelecektir” dedi.

“Özel kasanızın şifresini online ortamda saklamayın”

Birçok kripto para yatırımcısının başında oluşan güvenlik sorularına açıklık kazandıran Bitcoincuzdanim kurucusu Hakkı Pehlivan ise “Kriptopara Cüzdanları- Kripto Varlıklar En İnançlı Nasıl Saklanır?” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada “Dijital cüzdanların farklı çeşitleri vardır ve 24 sözlük şifre ile güvenliği sağlanır. Bu cüzdanlar kripto varlığın size ilişkin olduğunu ispatlar. Bu cüzdanın temininde öncelikle muteber cüzdan sağlayıcıları tercih edilmelidir. Bu cüzdanların kullanımı çok kolaydır. Kripto para sahibiyim diyorsanız bu cüzdanı da kesinlikle almanız gerekiyor. Son periyotta onlarca dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı. 24 sözlük şifrenizi kimsenin ulaşamayacağı bir yerde tutun kimseyle paylaşmayın ve sözleri dijital ortamda tutmayın. Diye konuştu

“Yatırımda duygusallığa yer yok”

Yatırımcıların çok fazla duygusal ve psikilojik olarak hareket ettiklerini söyleyen BBSmartBot CEO’su Tarık Eroğlu “Trade yapmak sağlam bir psikoloji gerektirir. İnsan olarak birçok zaafa sahibiz. Kazanma hırsı, kaybetme korkusu ile işlem yaparken her vakit tıpkı ruh halinde ve birebir dikkatte olamayabilirsiniz. Panik alım ve satımları bütün trade disiplininizi bozar, bu da daha çok kayba yahut daha büyük bir karı kaçırmanıza neden olur. Algoritmik Trade ile bunun önüne geçebilirsiniz. B&B Smart Bot, bu yükü sizin için üstlenir. Botlarda türlü kararsızlıklar ve hislerle yapılan süreçler yoktur. Disiplinli bir formda stratejiyi gerçekleştirmeye programlanmıştır” dedi.

“Herkesin katılabileceği toplumsal trade platformları bir ihtilal olacak”

Yenilikçi Yatırım Araçları ve Toplumsal Trade başlıklı oturumda bir kıymetlendirme yapan Paratica Kurucu Ortağı Ali İlhan Hacıfazlıoğlu herkesin katılabileceği toplumsal ticaret platformlarının bir ihtilal olacağını belirterek “Sosyal ağlar her şeyden evvel kullanıcıların ilgilerini çekebilecek yeni eserleri bulmak, keşfetmek için son derece tesirli prosedürler sunuyor. Fakat buna rağmen beşerler kripto para ve blockchain uygulamalarına ulaşma konusunda belirsizlik yaşıyorlar. Toplumsal ticaret platformlarının gelişmesi, bu yatırım araçlarına kolay ve kolay bir halde ulaşımı sağlayacak. Böylece herkes çok kolay bir formda bu dünyada kolay alım satım yapabilecek konuma geçebilecek. ” dedi.

“Blockchain teknolojisi yeni bir perspektif kazandıracak”

Türkiye’den piyasaya çıkan TrueFeedBack Kurucu CEO’su Ali Osman Çıbıkdiken ise “Truefeedback: Data İktisadının Blockchain Platformu” başlıklı oturumda yeni bir eser geliştirmek isteyen şirketlerin, tüketicilerin eser ile ilgili beklentilerinin neler olduğunu araştırmaları konusunda Blockchain Platformunun tahlil sunabileceğini belirterek “Piyasada 10 bine yakın farklı projenin farklı kripto paraları var. Kolaylıkla girilebilen kripto para piyasası bilgi toplama manasında da kolay lakin tesirli tahliller sunuyor. Yeni bir eser piyasaya çıkacağı vakit TrueFeedBack üzerinden düzenleyebilecekleri anketler ile tüketici alışkanlıklarına ulaşabilir ve eser geliştirmede bu bilgilerden yararlanılabilir. Bu tıp projelerin artması ve iktisada yeni bakış açıları kazandırması için yerli projeler daha da artmalı” dedi.

“Merkez Bankaları Dijital paraya yöneliyor”

‘ALL IN BLOCKCHAIN’ kongresinde dijital paraları da kıymetlendiren konuşmacılar birçok ülkenin merkez bankasının dijital para çalışmalarına başladıklarını da belirttiler. Dış Ticaretin Finansmanı ve Dijital Dış Ticaret Uygulamaları Danışmanı Meral Şengöz, Çin’in dijital Yuan’ı kullanıma başladığını belirterek “Artık fizikî paraya olan gereksinim azalıyor. 2022 Olimpiyatlarında Çin hükümeti, dijital Yuan’ı etkin olarak kullanmayı planlıyor. Avrupa ülkelerinden kimileri dijital para için araştırma yaparken, 18 ülke denemelere bile başladı. Hatta ülkemizde merkez bankasının dijital para çalışmalarını gündemine aldığını biliyoruz” formunda konuştu.

“Blockchain Teknolojisinde daha yolun başındayız”

Kongreye konuşmacı olarak katılan uzmanlar tarafından Blockchain teknolojisinin hayatımıza kısa bir müddet evvel girdiğini ve şimdi yolun başında olunduğunu lisana getirirken, çok çabuk adapte olunup ülkeye sokulması ve faal bir halde kullanılması gerektiği de ortaya kondu.

Bilhassa dış ticarette hantal bir yapı olduğunu belirten Gazeteci / Müellif Cüneyt Başaran “Ağır işleyen bu yapı içerisinde çok önemli bir kaynak tüketimi de bulunuyor. Bilhassa para transferleri konusu çok sorunlu. Blockchain teknolojisi işi eşzamanlı yürütürken ekstra maliyetleri de ortadan kaldırıyor. Bu teknolojisi ile dış ticaret süreçleri çok daha süratli, şeffaf, inançlı ve ucuza yapılabilir.” dedi.

Başaran, ayrıyeten artık dünyanın büyük bankalarının kripto para hizmeti vermeye başladıklarını hatırlatarak “Avrupa ülkeleri kripto paraları kendi ekosistemlerine nasıl entegre edebileceğini araştırıyor. Kurumsal firmalar portföylerinde bir ölçü kripto para bulundurma noktasına geldiler” halinde konuştu.

XYZ Teknoloji CMO’su Ayşegül Şensoy ise “Günümüz piyasalarında para transferinde 30 dakikanın büyük kıymeti varken, bu piyasalar haftasonu 48 saat kapanıyor ve iktisat bir nevi duruyor. Blockchain ve kripto varlıklar ile 7/24 kesintisiz süreç yapma imkanı bulunuyor” dedi.

Ağır ilgi gören ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ Kongresinde konusunda uzman 40’tan fazla konuşmacı Bankacılık ve Finans Bölümünde Blockchain Uygulamaları ve Gelişmeleri, Kripto Paraların Günlük Hayatta Kullanım Alanları, Kripto Para Alım Satım Süreçleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler, Yenilikçi Yatırım Araçları, Global Finansta Bitcoin ve Blockchain İhtilali, Kripto Paralarda Temel Tahlil Metotları, NFT ve Doğrulanabilir Nitelik Karşılaştırması, Blockchain ve Kripto Para Alanında Küresel Gelişmeler, Blockchain’i Kim, Neden Kullanmak İstesin?, Kripto Finansında Uzun Vadeli Paha Yakalama üzere en aktüel hususları ele alarak iştirakçilere ayrıntılı bilgiler aktarırken, tıpkı vakitte sorulara da yanıt verdiler.

KingKong kurucu ortağı Sevim Delibaş AllinBlockchainTurkey konferansının gelecek günlerde kaideler doğrultusunda fizikî olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı