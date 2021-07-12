BMS Çelik Hasır’ın ilk çeyrek raporu

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin birinci çeyrek faaliyet raporu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz, bir evvelki periyoda nazaran % 19 satış hasılatını arttırmış olup, bu artış planlanan bütçe doğrultusunda gerçekleşmiştir. Şirketimiz, 2021 yılı birinci çeyreğini bir evvelki yıla nazaran % 89 azalış ile 31.638 TL.si vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Etkin toplamı bir evvelki yıla oranla % 2 azalarak 112.878.700 TL olmuştur. 60.829.208 TL meblağında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin bilançosuna bakıldığında cari oran 1,75 olup, nakit oran ise 0,59 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, 2021 yılı ile çeyrek faaliyet devri içerisinde 351.554 TL fiyatında maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık yatırımı bulunmaktadır.”

Hibya Haber Ajansı