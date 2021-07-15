BMS Çelik Hasır’ın tesis çalışmaları

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş, Aliağa/İzmir bölgesindeki üretim tesisi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

”Halihazırda şirketimize ilişkin olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 metrekare büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazımızın 2.500 metrekare kapalı alanın 7.500 metrekaresinin daha kapatılarak 10.000 metrekare kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sözkonusu 7.500 metrekare kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği süreksiz 6. unsuru kararına istinaden tesisin ALOSBİ idare şurasından mühlet uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ idare konseyinin 2021 yılı ve 23 sayılı idare konseyi kararı ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60/2-b hususu uyarınca ihraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir. Halka arz ihraççı bilgi dökümanında yer alan bu bilgiler ışığında yatırımın başlaması için yer etüt çalışmalarını yapmak üzere Aliağa FAZİLET Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaşılmıştır. Taban etütü sonrası inşaat firmaları ile görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılı Ağustos – Eylül ayı içerisinde inşaat sürecine başlanılması hedeflenmektedir. Kapalı alan inşaatı bitmesine mutakip, Yeni Çelik hasır çizgisinin tamamlanması ile şirketimiz bünyesinde bulunan toplam çizgi sayısı 5’ten 6’ya çıkacak olup, tek vardiya üretim ile 17.000 tonluk yeni bir üretim artışı planlanmaktadır.”

Hibya Haber Ajansı