Bodrum’da Ralli Heyecanı 2. yılında

2021 yılında mahalli statüde gerçekleşen, Türkiye’nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, bu yıl ulusal takvimde, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk rallisi olarak, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, BODER (Bodrum Otelciler Derneği) katkıları ve Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Salt Hayat, TAV Airports, Azka Otel, Hillstone Bodrum, Very Chic sponsorluğunda düzenlendi.

Rally Bodrum’a Yoğun İlgi

Halkın, ünlülerin ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanında gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Uzun süredir otomobil sporlarına gönül vermiş olan iş insanları ve pilotlar, Erkan Güral, Kemal Gamgam’ın yanı sıra 2 kuşaktır yarışan, Ercan Kazaz ve oğlu Kerem Kazaz, Kerem Üstünkaya ve Üstün Üstünkaya’da Rally Bodrum katılımcıları arasındaydı. Sanatçı Gökhan Tepe yarışın servis alanına gelerek, yarışı takip etti. Oyuncu Güneş Zavrak ise yarış etaplarını izledi ve aynı zamanda ödül töreninde kupa verdi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, iş insanı Aylin Özetken ve etkinliği destekleyen diğer yöneticilerde finişte kupa vererek yer aldılar.

Kazananlar Kupaları ile Buluştu

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk ayağı Rally Bodrum Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu- Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı. Aynı takımdan Cem Alakoç- Emir Şahin ekibinin ikinci sırada tamamladığı zorlu rallinin üçüncüsü ise Castrol Ford Team Turkiye’den Ali Türkkan – Burak Erdener oldu.

İki çeker klasmanında BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu – Mehmet Köleoğlu, historic klasmanında Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya- Kerim Tar ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel – Çağatay Kolaylı birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

Sporcu ve idareci olarak uzun yıllar Türk otomobil sporlarına hizmet veren duayen iş insanı Satvet Çiftçi’nin adının verildiği özel ödülü ise en iyi genç pilot olan Red Bull sporcusu Ali Türkkan kazandı. 67 otomobilin start aldığı ralliyi 52 otomobil tamamlayabildi.

Rally Bodrum’dan Ezberbozan Kupa Geleneği

Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Eren Üçlertoğrağı’nın katılımı ile gerçekleşen finiş töreninde Bodrum’un efsane süngercisi Aksona Mehmet tarafından çıkartılmış süngerlerin kullanıldığı kupalar şampiyonlar ile buluştu.

Satvet Çiftçi özel ödülü ise Bodrum’un imza markalarından olan Ara Kuyumculuk tarafından tasarlanmış Swarovski taşlarla kaplı balık figürlerinden hazırlandı.

Turizm Haftasında Spor Turizmi

Bu hafta başlayan Turizm haftası ile aynı tarihe denk gelen Rally Bodrum, otomobil sporlarının, spor turizminin incisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımlar, münferit sporcular, ekipler ve seyirciler Bodrum sokaklarını doldurdu. Etkinliğin gerçekleştiği hafta Bodrum yaklaşık 3000 kişiyi misafir etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı