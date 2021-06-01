Boehringer Ingelheim Türkiye’den Yeni Global Atama

Boehringer Ingelheim Türkiye’de Müşteri Tecrübesi Müdürü olarak misyon yapan Gökhan Sezgin, Afrika Bölgesi’ne Müşteri Tecrübesi Müdürü olarak atandı. Sezgin, bundan sonra misyonuna Dubai’den devam edecek.

Boehringer Ingelheim, Türkiye, 31 Mayıs 2021– Tüm dünyada 50 binden fazla çalışanıyla insan sıhhati ilaçları, hayvan sıhhati ve biyofarmasötikler olmak üzere üç iş alanında inovasyonlara imza atmakta ve ömür kalitesini geliştirme amacıyla çalışmakta olan Boehringer Ingelheim Türkiye, küresel atamalarına devam ediyor.

2018 yılından bu yana Boehringer Ingelheim Türkiye bünyesinde bulunan ve son olarak Müşteri Tecrübesi Müdürü unvanı ile vazife yapan Gökhan Sezgin, Afrika Bölgesi’ne Müşteri Tecrübesi Müdürü olarak atandı. Sezgin’in vazifesine Dubai’den devam edeceği belirtildi.

Misyon aldığı müddet boyunca Hayvan Sıhhati bünyesinde Müşteri Tecrübesi departmanının kurulmasında değerli rol oynayan Sezgin’in birebir vakitte bu alanda pek çok “En düzgün uygulama” muvaffakiyetinin Türkiye’den çıkmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Gökhan Sezgin Kimdir?

Özgeçmiş bilgisi

2009 yılında Bilkent Üniversitesi Sanayi Mühendisliği kısmından mezun olan Gökhan Sezgin, finans ve danışmanlık bölümlerindeki deneyiminin akabinde, ilaç dalına 2014 yılında Pfizer firmasında Satış ve Pazarlama Hizmetleri İş Ortağı olarak adım attı. Akabinde Abott firmasına geçen Sezgin, üç yıl mühletince Satış Gücü Aktifliği Müdürü unvanı ile mesleğine devam etti. 2018 yılında ise Boehringer Ingelheim Türkiye ailesine katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı