Boğaziçi Beton, ilk çeyreği zararla kapattı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş, birinci çeyreği ziyanla kapattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz 31.03.2021 sonunu 9.810.721 TL ziyanla kapatmıştır. Etkin toplamı 1.170.137.745 TL olup, karşılığında 360.340.012 TL meblağında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 880.068.055 TL fiyatında maddi ve maddi olmayan duran varlıkları olup, bu değerler için 190.618.172 TL fiyatında amortisman ayrılmıştır. Şirketin 62.250.003 TL meblağında kullanım hakkı varlıkları olup bu değerler için 18.755.358 TL meblağında amortisman ayrılmıştır. 2021 Mart ayı sonu itibariyle satış ciromuz bir evvelki yıl tıpkı periyoda nazaran %33,25 oranında artmıştır.”

Hibya Haber Ajansı