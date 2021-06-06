Boğaziçi Beton Talep Toplama Sürecini Başarıyla Tamamladı

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Halka arz ünite fiyatı 3,50 TL olan Şirket’in, halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda yurt içi kişisel yatırımcılara halka arz edilen hisselerin yüzde 60’ı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 30’u ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 10’u oranında dağıtım yapıldı. Boğaziçi Beton, 3 Haziran 2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da daima süreç yolu ile süreç görmeye başlayacak. Şirket kodu ise “BOBET.E” olarak belirlendi.

Boğaziçi Beton’un, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı.

“Sabit Fiyatla Talep Toplama” prosedürüyle gerçekleştirilen halka arzda ünite fiyat 3,50 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda 114.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin satışı yapılırken, halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran halka arzda yurt içi ferdi yatırımcılara halka arz edilen hisselerin yüzde 60’ı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 30’u ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 10’u oranında dağıtım yapıldı. Halka arz edilen Şirket hisseleri, 03 Haziran 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 3,50 TL baz fiyat ve “BOBET.E” kodu ile süreç görmeye başlayacak.

Tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden Boğaziçi Beton İdare Konseyi Lideri Abdurrahim Güçlü: “2003 yılından bu yana Boğaziçi Beton markası ile Türkiye iktisadının nabzının attığı İstanbul’da, ülkemizi büyütecek mega projelerde yer aldık. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu üzere Türkiye için katma paha üretmeye devam edeceğiz. Kendimizi daima geliştirerek rekabet eden, kaliteye değer vererek en yeterli eser ve hizmeti sunan, müşteri memnuniyetini her vakit en üst seviyede tutan çalışma anlayışımızı sürdüreceğiz. Boğaziçi Beton ile inançlı ve sürdürülebilir kentleşmenin geleceğine yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılardan planlanan tahsisatın yaklaşık iki katı talep geldiği bilgisini veren Varlıklı; “Halka arz sonrasında ferdi ve kurumsal yatırımcılarımızın gücünü de ardımıza alarak; daha büyük amaçlar için çalışacağız. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Boğaziçi Beton takımımıza, konsorsiyum başkanı Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.’ye ve konsorsiyum üyelerine, hukuk danışmanımız LBF Partners’a ve irtibat danışmanımız TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Uzun vadeli gayeleri olan kökleri sağlam bir şirketiz”

Üretim ve satış faaliyetlerini İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 hazır beton tesisi ile sürdüren Boğaziçi Beton, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyesinde üretiyor.

“Yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından bir adedinin işletmecisiyiz” diyen Abdurrahim Varlıklı: “Geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. İstanbul’da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine (6 milyon m³/yıl) sahip hazır beton firmalarından biri olarak bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanımızın değerli markalarından biri olduk. Yaklaşık 950 bireye istihdam sağlıyoruz. Kurumumuzda dolaylı olarak çalışan bireylerin sayısı 4 bine yaklaşıyor. Ciromuz ise 2020 yılında yaklaşık 733 milyon TL olarak gerçekleşti.”

Öz kaynak gücü

Boğaziçi Beton olarak en kıymetli farklarından birinin tüm ekipman ve tesislerinin kendilerine ilişkin olması olduğunu anlatan Abdurrahim Varlıklı, “Finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir şirket olmamız en büyük avantajımız. Geniş beton santrali ağımız, tamamı şirketimize ilişkin olan 553 adet araç, makine ve ekipman kapasitemiz ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 1.285 projeye imza attık. 2013 yılından bu yana her yıl Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu ortasında yer alıyoruz. Halka arz sonrasında hem yatırımcılarımızın hem de çalışanlarımızın daha memnun olabileceği bir yapı kurmak istiyoruz” dedi.

Kamuyu Aydınlatma Bilgisi (Disclaimer)

“İşbu evrak, sırf bilgilendirme hedeflidir ve hiçbir halde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için rastgele bir yoldan halka davette bulunulması yahut sermaye piyasası araçlarına ait bir tavsiye gayesini teşkil etmemektedir. Hisselerin halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilen hisselerle ilgili bilgileri içeren onaylı Izahname; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.org.tr), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde (bogazicibeton.com) ve Şirket’in halka arzına aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.’nin internet adresinde (vakifyatirim.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, anılan internet adreslerinde yayımlanmış̧ olan şirket ve halka arz edilen hisselere ait İzahname ve tasarruf sahiplerine satış̧ duyurusu dahil halka arz dokümanlarının incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler tabirler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım yapmayı düşünen şahıslar, bir yatırım danışmanına yahut bu cins yatırımlara yönelik danışmanlık konusunda uzmanlaşmış yetkili bir şahsa danışmalıdır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı