Boğaziçi Üniversitesi’nden THE Etki Sıralaması’nda yükselen performans

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması 2022’yi açıkladı. Sıralama kapsamında 106 ülkeden 1.406 üniversite Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi geçen yılki performansını geliştirip 100 sıra ilerleyerek, bu sene 201-300 sıra bandında temsil edildi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2015 yılında BM tarafından yapılan evrensel bir eylem çağrısı olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda yoksulluğa ve açlığa son verme, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, iklim eylemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 17 alanda 2030’a kadar ulaşılması öngörülen hedefler yer alıyor. THE tarafından ilki 2018’de hazırlanan listede, bu amaçlar kapsamında yükseköğretim kurumlarının toplumsal, çevresel ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri ölçüyor.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünya çapında 1.406 yükseköğretim kurumunun Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı çerçevesindeki performanslarını araştırma, yönetim, dış erişim ve öğretim kriterlerine göre değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi 2022 listesinde 201-300 sıra bandında yer alarak, geçen yılki 301-400 sıra bandı performansını geliştirdi. Genel sıralamada Türk üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer aldı.

Dünyada zirveye Avustralya’dan Batı Sindey Üniversitesi yerleşirken, onu ABD’den Arizona Eyalet Üniversitesi ile Kanada’dan Western Üniversitesi takip etti.

BOĞAZİÇİ “YOKSULLUĞA SON” HEDEFİNDE DÜNYADA 56’INCI

Boğaziçi Üniversitesi 17 amacın genel ortalamasıyla bu yıl dünyada 201-300 sıra bandında yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi bu amaçlar içinde en iyi performansı dünyada 56’ncı sıra ile “yoksulluğa son verme” hedefinde gösterdi. “Sanayi, yenilikçilik ve altyapı”, “açlığa son verme”, “temiz su ve sanitasyon”, “iklim eylemi”, sudaki ile karasal yaşam hedeflerinde ise ilk 200’de yer aldı. “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “sürdürülebilir şehirler ve topluluklar”, “sorumlu tüketim ve üretim” ile “erişilebilir ve temiz enerji” amaçlarında da 201-300 sıra bandında temsil edildi.

Boğaziçi Üniversitesi “barış, adalet ve güçlü kurumlar”, “nitelikli eğitim”, “eşitsizliğin azaltılması” ile “amaçlar için ortaklıklar kurma” hedeflerinde 301-400 sıra bandında yer aldı.

REKTÖR İNCİ: “ÜLKEMİZİN HUZUR VE REFAHI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

THE Etki Sıralaması 2022’de Boğaziçi Üniversitesi’nin yükselişinin, Üniversitenin sürdürülebilirlik konusunda attığı adımları son dönemde artırması sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Sürdürülebilir bir gelecek için emek veren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi olarak insanlığın ve ülkemizin huzur ve refah içinde yaşayabileceği sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin son dönemde içe dönük bir anlayış yerine topluma yönelik faaliyetleri ile öne çıkmaya başladığını, sürdürülebilir gelecek hedeflerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı