BONET Restoranları yatırımcılarla buluşuyor

116 yıldır aralıksız devam eden et uzmanlığını, hali hazırda işletmesini yaptığı restoran alanında da geliştirmek ve büyütmek isteyen Bonfilet, Bonet markası ile restoran kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Bonet Döner Express, Bonet Restoran ve Bonet Burger konseptlerinde açılması planlanan şubeler, franchising sistemi ile faaliyet gösterecek. 5 yıl içerisinde 200 şubeye ulaşmayı planlayan Bonet’in Genel Müdür Yardımcısı Erkan Karadağ, avantajlı franchising koşullarını yatırımcı adayları ile paylaşıyor.

Bir asrı aşkın deneyimiyle kırmızı et kesiminin en kıymetli temsilcisi Bonfilet’in markalarından Bonet, franchising sistemi ile restoran ağını genişleteceğini duyurdu. Marka gücünü kırmızı et bölümünün öncü şirketi Bonfilet’ten alan Bonet, bölümündeki birikim ve tecrübeyi et severlerle buluşturuyor. Beykent ve Kağıthane şubeleriyle bölüme adım atan Bonet, yanlışsız lokasyon tercihlerinde bulunarak şubeleşmeye devam etmek için yatırımcılarını bekliyor.

Bonet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Karadağ “116 yıldır aralıksız devam eden et uzmanlığımızı hali hazırda işletmesini yaptığımız restoran alanında da geliştirerek büyütmek istiyoruz. Bilhassa bu alanda marka gücümüzü, tecrübe ve deneyimimizi paylaşarak oluşturacağımız iş modelinde sürdürülebilirliği sağlamanın fırsat olduğunu düşünmekteyiz.” tabirlerinde bulunuyor. Yatırımcı adaylarına, bölümde bilgi birikimi ve tecrübesi olan markalarla yapacakları iş iştirakinin kıymetini hatırlatan Bonet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Karadağ “Restorancılık alanında tecrübesi olan ya da olmayan, teşebbüsçü bir ruhu ve başarma tutkusu olan, gerekli finansal yatırımı yapabilecek, müşteri hizmet anlayışı yüksek, vizyon sahibi ve gelişmeye açık, Bonet markasına olumlu kıymet katabilecek bir teşebbüsçü profili aradığımız kriterlerin başında geliyor.” diyor. Erkan Karadağ, önümüzdeki 5 yıl içinde 200 restoran amacı koyduklarını belirtiyor.

Bonet Restoranları Yatırımcılarına Büyük Kolaylıklar Sunuyor

Türkiye’nin en esaslı kurum kültürü ve uzmanlığına sahip et üreticisi olan Bonfilet’in gücünü ardına alan Bonet, başarısı kanıtlanmış iş modeli ile daima büyüyen bir pazara sahip. Bonet; üretim, kalite, lojistik, satış ve pazarlama üniteleriyle kazandıran yatırım fırsatları sunuyor. Yeni açılacak Bonet Restoranları için lansman sürecinde franchise giriş fiyatı alınmayacağını belirten Erkan Karadağ “Açılacak restoranlarımızda mimari projelendirme, çalışacak çalışanın açılış öncesi ve sonrası nizamlı aralıklarla eğitimi, pazarlama kontrol faaliyetleri ve uygun fiyatlı hammadde tedariki ile karlı bir operasyon sağlamak ismine yatırımcılarımızın her vakit yanında yer alıyoruz. Tüm franchisee’lerimiz ile birinci görüşmeden restoran açılışına ve devam eden süreçte her adımda yakından ilgileniyor ve şubeye özel danışmanlarımız eşliğinde sistemin sıkıntısız işlemesini sağlıyoruz.” diyor.

Bonet; denenmiş ve kendini kanıtlamış, muvaffakiyet oranı yüksek bir işin sahibi, bu büyük ve güçlü ailenin bir modülü olmak isteyen yatırımcılarını bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı