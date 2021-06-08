Bonfilet’in ambalajlama teknolojileri ile kırmızı et tüketimi yaz aylarında da güvenli

Kırmızı et, mikrobiyolojik olarak çabuk bozulabilen bir besin eseri. Bilhassa yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, kırmızı etin saklama şartlarını daha da zorlaştırıyor. Bu manada el değmeden üretilen paketlenmiş et eserleri tüketiciye daha çok itimat veriyor. Klâsik kasaplık anlayışını inovasyonla birleştiren ve Türkiye’yi paketlenmiş kırmızı et eserleri ile tanıştıran Bonfilet’in COO’su ve Besin Mühendisi Kemal Bozkuş, kırmızı etin yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tüketilmesi için tüm eserlerinde titizlikle uyguladıkları ambalajlama teknolojilerini tüketiciyle paylaşıyor.

Türkiye’nin AB normlarındaki birinci et üretim tesisine sahip olan Bonfilet, otomasyona dayalı kapsamlı üretim modeliyle inançlı kırmızı eti tüketicisiyle buluşturuyor. Üretim süreçlerinin tamamı, alanında uzman veteriner tabipler ve besin mühendisleri tarafından daima kontrol altında tutulan Bonfilet eserleri, üretim etabından raflarda yerini alana kadar geçen müddette tüm ayrıntılarıyla dikkatlice ele alınıyor. Yaz aylarında kırmızı et tüketiminde bilhassa hassas olunması gerektiğini belirten Bonfilet’in COO’su ve Besin Mühendisi Kemal Bozkuş “Türkiye’nin AB normlarındaki birinci et üretim tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri’nde; Spiral Freezer, MAP, Vakum ve SkinPack üzere dünyada trend olan son ambalajlama teknoloji sistemlerini kullanıyoruz. Eserlerimizin hammadde evresinden paketlenmesine, ambalajlanıp soğuk zincirin korunduğu lojistik sevkiyatına kadar tüm evrelerinde teknolojiden yüksek oranda faydalanıyoruz.” sözlerinde bulunuyor.

Sağlıklı ve muteber besin anlayışı ile teknolojik alt yapıya yönelik değerli yatırımlar yaptıklarını belirten Kemal Bozkuş “Ambalajlama teknolojilerimizin tümü 100 besin güvenliğine sahip. Dünya standartlarında bir işleyişi devam ettirebilmemiz için bu tarafta yatırımlarımız süreklilik arz ediyor. Besin güvenliği kurallarına yüksek seviyede dikkat ederek ürettiğimiz etin, bedenimizin temel muhtaçlığını karşılayabilecek kalite ve kıymette olmasına dikkat ediyoruz. Besin bedelini kaybetmemiş, fizikî, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan pak ve bozulmamış besin sunuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi daima olarak kontrol altında tutuyoruz. Tüketicilerimiz Bonfilet ile yaz aylarında da emniyetli kırmızı ete ulaşıyor” diyor.

Bonfilet’in Muteber Ambalajlama Teknolojileri ile Tüketicinin İçi Rahat

Türkiye’nin en değerli et üreticilerinden Bonfilet, et sanayisinde kaliteyi muhafazanın ehemmiyetinin şuuruyla hareket ediyor. Besin mühendisi Kemal Bozkuş etin kalitesini koruyan paketleme süreçlerini ayrıntılandırırken “Geleneksel kasaplık anlayışını inovasyonla birleştiren Bonfilet’in eserleri öncelikle -45 °C’lik Spiral Freezer içerisinde ani şoklama ile donduruluyor. Dondurulmuş eserler otomatik makineler ile el değmeden paketlenerek -18 °C’lik depolara alınıyor. Eserdeki kimyasal, mikrobiyolojik olayları engelleyerek bozulmayı denetim altına almak ve eserin raf ömrünü uzatmak için kullanılan MAP (Modified Atmospher Packing) teknolojisi sayesinde son tüketim tarihine kadar eserin tazeliği koruma edilebiliyor. Üretimde kimyasal katkılar ve koruyucular kullanmadan, besinin etrafını saracak atmosferin değiştirilmesi ile elde edilen MAP teknolojisinde, O2 (Oksijen), CO2 (Karbondioksit) gazları kullanılıyor” sözlerinde bulunuyor.

Kemal Bozkuş, aerobik bozulmalara neden olan mikroorganizma ve oksijen kaynaklı bozulmaları azaltmak emeliyle kullanılan Vakum ambalajlama teknolojisinin et sanayisinde kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılması maksadıyla en sık kullanılan formüllerden biri olduğunu belirtiyor. Bozkuş, bu teknolojinin gaz geçirimsiz yahut emele nazaran muhakkak seviyede gaz geçirgenliğine sahip bir ambalaj içerisindeki havanın, muhakkak bir basınç altında vakum yoluyla uzaklaştırılması ve yerine rastgele bir gaz doldurmadan paketin kapatılması süreci olduğunu söylüyor. Skinpack teknolojisinin ise sabit gramajlı ve tekli paketleri ambalajlamada kullanıldığını belirten Kemal Bozkuş “Sızdırmazlık için uygulanan düşük sıcaklık sayesinde hassas proteinlerin dokusu ve besin bedelleri korunuyor. Skinpack’in ekonomik, sağlam ve kaliteli hami özelliği ile operasyonel verimliliği sağlayan vakumlu ambalajı sayesinde, plastik atığından 40’a kadar ve toplam paketleme gerecinden 4’e varan oranda tasarruf sağlıyoruz. Skinpack teknolojisi eserin paket içinde ezilmesini önlüyor, paketin sunumunu düzgünleştiriyor ve damlama yapmadan dikey imgeye müsaade veriyor. Porsiyon denetiminde en üst seviyede yarar sağlayan Skinpack teknolojisi sayesinde, Bonfilet tüketicileri kırmızı eti yaz aylarında da gönül rahatlığıyla öğünlerinin bir modülü haline getirebilir.” açıklamalarında bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı