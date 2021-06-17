Boombastic Gençler Staj Programı ile gençlere kariyer

Türkiye’nin cesaretli ve yenilikçi şirketlerinden Şölen, portföyündeki ‘Her şeyimle varım’ diyenlerin markası Boombastic ile gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak maksadıyla, meslek seyahatlerinin başında tecrübe kazanmalarına fırsat sunan Boombastic Gençler Staj Programı’nı başlattı.

Üniversitelerin 3. yahut 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlarının başvurduğu Boombastic Gençler Staj Programı kapsamında; Şölen’in İnsan Kaynakları takımı tarafından belirlenen kriterlere uygun adayların seçilmesinin akabinde gençler, Şölen’in 120’ye yakın ülkede binlerce tüketicisiyle buluşan lezzetlerinin üretildiği Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında, genel merkezinde ve saha operasyonlarında misyon alarak tecrübe sahibi olacak ve dalı yakından tanıma imkanı bulacak. Sunum teknikleri, TPM, tesirli irtibat, vücut lisanı, gerilim idaresi, etik bedeller, tesirli yazım teknikleri, vakit idaresi, marka idaresi ve dijital pazarlama üzere çeşitli bahislerde verilecek eğitimlerle kendilerini geliştirebilecek, ayrıyeten reklam sinemalarının çekimlerine, ajans ve direktör görüşmelerine de katılabilecek.

İki ay sürecek olan Boombastic Gençler Staj Programı kapsamında departman çalışmalarına katılan, Kaizen çalışmalarında kendilerini geliştiren ve performansları ile öne çıkan 10 kişi MT olma, 10 kişi ise Şölen’in uzman takımındaki isimlerden mentorlük alma hakkı kazanacak.

Hibya Haber Ajansı