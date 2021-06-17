Ankara Kent Konseyi’nde madde bağımlılığı toplantısı

Ankara Kent Konseyi’nde madde bağımlılığı toplantısı

 Ankara Kent Kurulu (AKK) ve UYGUN Parti Toplumsal Siyasetler Başkanlığı unsur bağımlılığı ile gayret konu
Ana Sayfa Eğitim 17 Haziran 2021 18 Görüntüleme

Boombastic Gençler Staj Programı ile gençlere kariyer

Boombastic Gençler Staj Programı ile gençlere kariyer

Türkiye’nin cesaretli ve yenilikçi şirketlerinden Şölen, portföyündeki ‘Her şeyimle varım’ diyenlerin markası Boombastic ile gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak maksadıyla, meslek seyahatlerinin başında tecrübe kazanmalarına fırsat sunan Boombastic Gençler Staj Programı’nı başlattı. 

Üniversitelerin 3. yahut 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlarının başvurduğu Boombastic Gençler Staj Programı kapsamında; Şölen’in İnsan Kaynakları takımı tarafından belirlenen kriterlere uygun adayların seçilmesinin akabinde gençler, Şölen’in 120’ye yakın ülkede binlerce tüketicisiyle buluşan lezzetlerinin üretildiği Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında, genel merkezinde ve saha operasyonlarında misyon alarak tecrübe sahibi olacak ve dalı yakından tanıma imkanı bulacak. Sunum teknikleri, TPM, tesirli irtibat, vücut lisanı, gerilim idaresi, etik bedeller, tesirli yazım teknikleri, vakit idaresi, marka idaresi ve dijital pazarlama üzere çeşitli bahislerde verilecek eğitimlerle kendilerini geliştirebilecek, ayrıyeten reklam sinemalarının çekimlerine, ajans ve direktör görüşmelerine de katılabilecek.

İki ay sürecek olan Boombastic Gençler Staj Programı kapsamında departman çalışmalarına katılan, Kaizen çalışmalarında kendilerini geliştiren ve performansları ile öne çıkan 10 kişi MT olma, 10 kişi ise Şölen’in uzman takımındaki isimlerden mentorlük alma hakkı kazanacak.

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

MSA’dan 7000’i aşkın eserlik kütüphane hizmeti

MSA’dan 7000’i aşkın eserlik kütüphane hizmeti