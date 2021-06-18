Borsa İstanbul’da Gong Boğaziçi Beton İçin Çaldı

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arz süreci tamamlandı. 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayan Boğaziçi Beton’un Gong Merasimi, 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleşti.

Boğaziçi Beton’un Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının akabinde Borsa İstanbul’da Gong Merasimi gerçekleşti. Kurum, 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, BOBET.E kodu ile süreç görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama devrini muvaffakiyetle tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yoluyla gerçekleştirilen halka arzında 114.000.000 TL nominal bedelli hisselerin satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşmişti. Boğaziçi Beton’un, halka arzı 42.380 gerçek ve hukukî kişinin iştirakiyle gerçekleşmişti. Halka arz edilen hisselerin yüzde 60’ı yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

16 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Gong Merasimi; Borsa İstanbul, Vakıf Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Boğaziçi Beton yetkililerinin iştirakiyle gerçekleşti.

Gong Merasiminde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Halka arzlar açısından verimli bir yıl geçiriyoruz. Çok farklı dallardan şirketlerimiz halka arz oluyor. Yatırımcılar şirketlerin geleceklerinde yer alma isteklerini şirketlere ortak olarak gösteriyorlar. Bugün de Boğaziçi Beton’un borsamızda süreç görmeye başlaması vesilesiyle bir ortada bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki borsamız dünyanın en likit borsalarından bir tanesi ve yatırımcıların borsamıza ilgisi de artarak devam ediyor. Bu sene 20 şirket borsamızda süreç görmeye başladı. Bu halka arzlarla şirketlerimiz 11 milyar TL kaynak sağladı. Bu sayı 2020 yılında 1,1 milyar TL, 2019 yılında 263 milyon TL ve 2018 yılında ise 5,4 milyar TL idi. Bugüne kadar gerçekleşen 20 halka arzın, yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, halka arzların hazırlık sürecinde, çok önemli bir emek var. Hem şirketin, hem aracı kurumun hem de öbür tüm paydaşların özverili çabaları var. Borsa ve SPK olarak biz de bu özverili uğraşları destekliyor, her basamakta yardımcı olmaya çalışıyor ve gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Boğaziçi Beton da önemli bir emek harcayarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzda emeği geçen şirketin yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Ayrıyeten Vakıf Yatırım’a, Borsa ve SPK uzmanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımız için iyi olsun” dedi.

“Tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik…”

Merasimde konuşma yapan Boğaziçi Beton İdare Konseyi Lideri Abdurrahim Güçlü: “Uzun yıllar inşaat dalında yer almanın vermiş olduğu deneyim ile 2003 yılında kurduğumuz Boğaziçi Beton, o günden bugüne pek çok değerli adımı geride bıraktı. Kurumumuzun gelişimine yönelik attığımız her adımı, tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Bugün burada toplanma sebebimiz ise bu titiz ve sağlam atılmış adımların manalı bir sonucu olan halka arzımız. Ülkemiz sarsıntı neslinde. Bizler Boğaziçi Beton ailesi olarak inançlı ve sürdürülebilir bir kentleşmenin geleceği için çalışıyoruz. Bu maksadımıza, halka arzımızla ortamıza katılan yatırımcılarımızdan aldığımız dayanakla daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Süreci muvaffakiyet ile tamamlamış olmaktan ötürü çok memnun olduklarını lisana getiren Varlıklı: “Tüm bu süreçte Boğaziçi Beton’a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceğini sağlam yapılarla inşa edecek çok büyük bir aileye kavuştuk. Biz de bu inancı daha ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Boğaziçi Beton grubumuza, konsorsiyum önderimiz Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.’ye ve konsorsiyum üyelerine, hukuk danışmanımız LBF Partners’a ve bağlantı danışmanımız TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.

Güçlü ekonomimiz için daha güçlü bir Boğaziçi Beton…

Konuşmasında kurumun iktisat için yarattığı kıymete değinen Varlıklı: “Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz. Ana faaliyet hususumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocaklarından bir adedinin işletmecisiyiz. Daima gelişen ve kendini yenileyen, etraf hassaslığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez tahlil ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık” dedi.

Yalnızca geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton döktüklerine dikkat çeken Varlıklı bu sayısı ise şu örnek ile açıkladı. “Avrupa’daki kimi ülkelerle bu sayısı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı bilgilerine nazaran Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon m3 beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, bu bilgilere nazaran geçen yıl bu üç ülkenin evvelki yıl döktüğü betondan daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. Bundan sonra da güçlü ekonomimiz için çok daha güçlü bir Boğaziçi Beton olacak” dedi.

2020 yılında yaklaşık 733 milyon TL ciroya ulaşan şirketin, bölümde kıymetli bir yeri olduğuna değinen Varlıklı, “Geniş beton santrali ağımız, tamamı kurumumuza ilişkin olan 553 adet araç / makine / ekipman kapasitemiz ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 1.285 projeye imza attık. Dalımız kamu ve özel kesimin açıkladığı mega projeler yanında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle gelişen ve yükselen bir ivmeye sahip. Bütün bunların ışığında kurumumuzun iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek maksadıyla yola çıktık. Başarılı halka arzımızla da bu maksadımıza daha yakınız ve Türkiye için bedel üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı