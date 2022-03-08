Borsa İstanbul’da gong Gezinomi için çaldı

Türkiye’nin önde gelen turizm teknoloji firması Gezinomi bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul’da gong, halka arzı İnfo Yatırım aracılığı ile başarıyla tamamlanan ve bireysel yatırımcılardan 26.1 kat fazla talep toplayan Gezinomi için çaldı.

Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin önde gelen turizm teknoloji firması Gezinomi için çaldı. Talep toplama sürecinde tüm yatırımcılardan 1.551 milyon TL talep alan Gezinomi, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da, “GZNMI .E” koduyla işlem görmeye başladı. Şirketin bireysel yatırımcılar için ayırdığı paylara 26.1 kat fazla talep gelmişti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Gezinomi Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gezinomi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Genel Müdürü M. Armağan Saraçoğlu, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve CEO’su Ender Şahin katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ““Değerli misafirlerimiz, Gezinomi Seyahatın bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz. Gezinomi Seyahat geliştirdiği yazılım sistemleri ile satışlarını gerçekleştirmekte ve bireysel müşterilere dokunan bir faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetlerini genişletecek şekilde, halka arz gelirini işletme sermayesinde, teknoloji yatırımlarında ve büyümede kullanacaktır. Bu büyüme ile turizmin ve döviz gelirinin artmasına daha fazla katkı sağlayacaktır.

Döviz ile ilgili olarak, bu vesileyle yabancı para cinsinden faaliyetleri olan şirketlerimize yönelik olarak geliştirdiğimiz bir türev ürünümüze kısaca değinmek istiyorum. Yakın zamanda Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini devreye aldık. Bu sözleşmelerde vade esnek olarak belirlenebilmekte ve vade sonunda döviz fiziki olarak teslim edilmektedir. Gelecekte bir döviz borcu ödeme durumu olan şirket, o tarihte doları fiziken teslim almak üzere, Borsadan şimdiden bir vadeli işlem sözleşmesi yapabilmektedir.

Değerli misafirlerimiz, turizm sektöründe faaliyet gösteren Gezinomi, hem turizm endeksine hem de Antalya şehir endeksine dâhil olacaktır.

Gezinomi Seyahatın, gelen yüksek taleple satışı gerçekleştirilen 140 milyon TL halka arz tutarı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gezinomi Seyahate Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” dedi.

‘Dünyaya açılabilecek turizm teknoloji şirketimiz olsun istiyoruz’

Gong töreninde konuşan Gezinomi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ise şunları söyledi, “Bugün şirketimiz için çok anlamlı ve gurur verici bir gün. Sıfırdan kurup büyüttüğümüz ve teknoloji odağında geliştirdiğimiz Gezinomi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Günümüzde seyahat kültürü artık sadece yılda bir kere değil, insanın evden çıkıp tekrar eve dönünceye kadarki bütün yolculuğunu kapsıyor. Biz de çağımızın bu gerekliliğini teknolojik altyapıyla birleştirerek Gezinomi markamızı kurduk. Şimdi de bu halka arzın tamamını sermaye artışı olarak sisteme dahil ederek, sektörünün lideri olmayı ve dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Ayrıca hedeflerimiz arasında Türkiye’de turizm teknolojisi adına girişimde bulunan herkese destek olmak ve işbirlikleri yapmak da var. Gezinomi’nin Kadınlar Günü’nde Borsa’da işlem görmeye başlamasını da, yüzde 60’ı kadın çalışanlardan oluşan şirketimiz için ayrıca anlamlı buluyorum. Bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, halka arzımızın ülkemiz ve bizler adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gong töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Borsa İstanbul’un çok değerli genel müdürü Korkmaz Ergun’a ve sayın misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere, tüm dünyada son derece zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye için hayati önemi olan turizm sektörüne can suyu verecek Gezinomi şirketinin halka arzını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Gezinomi şirketinin tamamı sermaye artışı yöntemiyle, yaklaşık 140 milyon TL’lik bir geliri Türk turizminin canlanmasına ve büyümesine harcayacağını ifade eden Gökalp, bunun en çok ihtiyaç duyulan döviz girdisine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Namık Kemal Gökalp konuşmasına şöyle devam etti: “Yatırımcılardan yaklaşık 26 kat talep gören ve son günlerin en yüksek talebi ile gerçekleşen bu halka arz için bize desteğini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu yöneticilerine, Borsa İstanbul yöneticilerine ve yatırımcılara çok teşekkür ediyorum. Gezinomi’nin değerli yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine de halka arzla ilgili bizleri tercih ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Halka arzın hem yatırımcılara hem de ülke ekonomisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı