Borsada hak kullanım ödemeleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu, hak kullanım ödemelerine ait bilgilendirme yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran,Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtlar şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Merkezi Kayıt Kuruluşu, hak kullanım ödemelerine ait bilgilendirme yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran,Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtlar şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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