Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Borsa Alt Pazar’da süreç gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin mevcut ”OLMIP” süreç kodunun 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ”OLMK” olarak değiştirileceği bildirildi.
Hibya Haber Ajansı
Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisiİrtibat her alanda kıymetli olduğu üzere baba ile çocuk ortasındaki yakınlaşmanın, anlaşılmanın da temeli
Borsada kod değişikliği
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Borsa Alt Pazar’da süreç gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin mevcut ”OLMIP” süreç kodunun 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ”OLMK” olarak değiştirileceği bildirildi.
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