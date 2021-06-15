Borsada kod değişikliği

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Borsa Alt Pazar’da süreç gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin mevcut ”OLMIP” süreç kodunun 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ”OLMK” olarak değiştirileceği bildirildi.

Hibya Haber Ajansı