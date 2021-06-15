Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

 İrtibat her alanda kıymetli olduğu üzere baba ile çocuk ortasındaki yakınlaşmanın, anlaşılmanın da temeli
Ana Sayfa Ekonomi 15 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Borsada kod değişikliği

Borsada kod değişikliği

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Borsa Alt Pazar’da süreç gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin mevcut ”OLMIP” süreç kodunun 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ”OLMK” olarak değiştirileceği bildirildi.
Hibya Haber Ajansı

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