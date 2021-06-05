İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışı

İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışı

 İttifak Holding A.Ş, finansal duran varlık satışı duyurusu yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) y
Ana Sayfa Ekonomi 5 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Borsada pazar değişikliği

Borsada pazar değişikliği

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş hisselerinin, kotasyon yönergesinin 36. unsuru kapsamında 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir.

Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Mazhar Şiddetli Holding A.Ş hisselerinin, kotasyon yönergesinin 36. hususu kapsamında 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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