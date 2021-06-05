Borsada pazar değişikliği

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş hisselerinin, kotasyon yönergesinin 36. unsuru kapsamında 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Mazhar Şiddetli Holding A.Ş hisselerinin, kotasyon yönergesinin 36. hususu kapsamında 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir.”
Hibya Haber Ajansı