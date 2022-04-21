Borusan Araç İhale Sektörde Fark Yaratan “Mini Onarım” Hizmetini Başlattı

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Araç İhale, müşterilerine uçtan uca hizmet sunma yolunda attığı adımlar doğrultusunda oto bakım ve onarım markası Auto King iş birliği ile Mini Onarım hizmetine başladı. Borusan Araç İhale farkıyla düzenlenen ihaleler ile araç sahibi olan Borusan Araç İhale üye bayileri, artık Auto King’in Mini Onarım hizmetinden yararlanabiliyor. Tek markadan alınacak hizmet ile zamandan ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlıyor ve alınan araçların değeri artıyor.

İhale yolu ile üye bayilerine 2. el araç sağlayan, Otonakit ve 7/24 Fiyat alt markalarıyla birlikte 2. el araçta sektörünün en köklü kurumlarından Borusan Araç İhale, Auto King ile gerçekleştirdiği “Mini Onarım” hizmetini duyurdu. Borusan Araç İhale’nin ihale süreçleri ile araç sahibi olanlar, şirketin bu sene içinde müşterilerine sunacağı katma değerli hizmetlerin ilki olan “Mini Onarım”dan yararlanabiliyor.

Borusan Araç İhale’nin Gebze merkezi yanı sıra Auto King’in 49 noktasında kullanıcılar ‘Mini Onarım’dan indirim fırsatlarıyla faydalanabiliyor. Borusan Araç İhale üye bayileri, Auto King web sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alarak detaylı temizlik, seramik kaplama, periyodik bakım, tampon tamiri, boyasız göçük düzeltme dahil tüm Auto King hizmetlerinde uygulanan Borusan Araç İhale’ye özel indirimlerden yararlanabiliyor. Müşterilerine uçtan uca hizmet sunma yolunda önemli adımlar atan Borusan Araç İhale, mini onarım hizmeti ile üye bayilerine zaman ve maliyet avantajı sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı