Borusan cat yenilenebilir enerji hizmetlerini solar sistemlerle genişletiyor

Borusan Cat, güç alanındaki 25 yılı aşkın mühendislik tecrübesini solar sistem projeleriyle genişletiyor. Öncelikli olarak kendi tesislerinin dönüşümü ile başlayan Borusan Cat, 6 ülkede solar projesi geliştirirken karbon ayak izini de sıfırlıyor.

“Daha Âlâ Bir Dünya İçin Tahlil Üretiriz” anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, güç alanındaki 25 yılı aşkın mühendislik tecrübesini anahtar teslim solar projelerle genişletiyor. Borusan Cat, uzman proje ve saha takımlarıyla, mevcut müşterilerine hibrit tahlil alternatifleri sunmak, potansiyel müşterileriyle solar projelerinde iş birliği yapmak ve farklı marka talepleriyle gelen müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak tahliller sunmak için çalışmalarına başladı.

Etrafa dost yatırım fırsatı

Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir güce olan muhtaçlığın gün geçtikçe artmasıyla birlikte solar sistemlere gösterilen ilgi de giderek yükseliyor. Çevreci olmasının yanı sıra birinci yatırım maliyetinin yıldan yıla gelişen teknoloji ile daha da düşmesi, amortisman müddetlerinin kısalması, gelişmekte olan güç depolama sistemleri, sistemin bakım ve yedek kesim maliyetlerinin düşük olması solar sistemleri avantajlı kılıyor.

Mevcut güç tesislerinin yenilenebilir güç kaynakları ile kapasite ve randımanının arttırılmasına devlet teşviki verilebiliyor. Borusan Cat’in sunduğu solar sistem hizmetleri bu doğrultuda lisans kapasitelerini kullanmak isteyen güç üreticilerine kıymetli bir yatırım fırsatı da sağlıyor.

Borusan Cat Karbon Ayak İzini Sıfırlıyor!

Solar sistemlerin kritik bileşenlerinden olan PV panelleri, invertörleri ve güç depolama sistemleri Cat® kalitesiyle son teknolojiye uygun olarak üretiliyor. Borusan Cat, farklı marka talepleri olan müşterilerine de mühendislik ve uygulama hizmetleri sunuyor.

Solar alanındaki çalışmalarına evvel kendi tesislerinden başlayan Borusan Cat, Adana tesisinde çatı solar sistemi kurulumunu gerçekleştiriyor. 2021 yılının son çeyreğinde devreye almayı planladığı bu sistem sayesinde, Adana tesisinin karbon ayak izini sıfırlamayı hedefliyor. Bu gaye doğrultusunda başka Borusan Cat tesisleri için de solar fizibilite çalışmaları tüm süratiyle devam ediyor. Devreye alınan her 1MWp solar sistem ile yılda 530-ton CO2 salınımı ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı