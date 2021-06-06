Borusan Contemporary, Stumreich’ın Egemenlik eseriyle Contemporary İstanbul’da!

Borusan Contemporary, Türkiye’deki sanat kurumlarına özel olarak bu yıl 15. edisyonu düzenlenen Contemporary Istanbul’a, Kathrin Stumreich’ın Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Egemenlik isimli yapıtı ile katılıyor.

Borusan Contemporary, Türkiye’deki sanat kurumlarına özel olarak 15. edisyonu düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’a solo bir sunum ile katılıyor. Avusturyalı sanatçı Kathrin Stumreich’ın 2019 yılında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na dahil olan, yere mahsus yerleştirmesi Egemenlik, Contemporary İstanbul bünyesinde sanatseverlerle buluşuyor.

Stumreich’ın European Soundart Award 2018 mükafatını kazanan yapıtı, robotik bir düzeneğe tutturulmuş, gökyüzü mavisi, yarı saydam bir bayrağın hareketini merkeze alıyor. Bayrağın bir dizi kod sayesinde yaptığı 360 derecelik hareket sırasında yerdeki lazer ışınlarına değmesiyle üretilen ses ögesi, günümüzde global olarak hissedilen toplumsal kırılganlık olgusu bağlamında mana kazanıyor.

Sanatkarın yapıtı, 1-2 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ön izlemenin akabinde, 3-6 Haziran tarihleri ortasında genel izleyiciye açılacak olan fuar programı kapsamında görülebilecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 15. Contemporary Istanbul fuarı, sıhhat önlemleri kapsamında sadece ziyaret günü ve saati belirlenmiş biletler ile gezilebilecek.

Otuz yılı aşkın bir geçmişi bulunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda Yeni Medya sanatına ilişkin kıymetli bir küme yapıtın yer aldığını belirten Borusan Contemporary Müdürü, Dr. Kumru Eren, Kathrin Stumreich’in Egemenlik isimli yapıtının de koleksiyonun kıymetli bir kesimi olduğunu belirterek; “Stumreich’ın yapıtı farklı disiplinleri bir ortaya getiren çok istikametli bir çalışma. Havada süzülen ipek modülleri ve pürüzlü sesler görünüşte rastlantısal bir formda bir ortaya getirilirken, sahne performans sanatlarından da izler taşıyor. Bizleri birebir anda hem iştirakçi hem seyirci olarak konumlandıran eser yere da müdahale ediyor. Koleksiyonumuzu farklı taraflarıyla temsil eden bu yapıtla, sanat izleyicisiyle Contemporary Istanbul’da buluşmaktan ötürü memnunluk duyuyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı